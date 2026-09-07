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Một người Việt vừa mất 42.000 tỷ đồng sau 6 tiếng

An Thái
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Áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tác động mạnh lên toàn thị trường trong phiên đầu tuần.

Phiên giao dịch ngày 7/9 chứng kiến biến động đáng chú ý trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt quay đầu trong phiên chiều. Tâm điểm là Vingroup (mã VIC) khi mã này từng tăng gần 3,5% trong phiên sáng, song áp lực bán tăng nhanh vào buổi chiều khiến thị giá đổi hướng và đóng cửa giảm hơn 4,3%, xuống 245.000 đồng/cổ phiếu, cũng là mức thấp nhất trong ngày.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bị ảnh hưởng đáng kể. Theo Forbes, tài sản của Chủ tịch Vingroup giảm 1,6 tỷ USD, tương đương khoảng 42.000 tỷ đồng trong phiên 7/9, xuống còn khoảng 37,8 tỷ USD. Với mức giảm này, ông Phạm Nhật Vượng được Forbes ghi nhận là tỷ phú mất nhiều tài sản thứ hai thế giới trong ngày, chỉ sau tỷ phú người Mỹ Charles Ergen.

Đà giảm đã thổi bay hơn 86.000 tỷ đồng vốn hóa thị trường của Vingroup, xuống khoảng 1,9 triệu tỷ đồng. Dù vậy, phiên giảm hôm nay diễn ra sau một giai đoạn tăng mạnh. Tính từ trung tuần tháng 8 đến trước phiên đầu tuần này, VIC đã tăng gần 30% trong chưa đầy ba tuần và liên tục thiết lập các mức giá cao mới. Ngay cả sau phiên giảm mạnh, cổ phiếu vẫn cao hơn khoảng 44% so với đầu năm.

Không chỉ riêng VIC, áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tác động mạnh lên toàn thị trường trong phiên đầu tuần. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số VN-Index giảm gần 31 điểm, tương đương 1,7%, xuống còn 1.821 điểm. Điểm đáng chú ý là cú giảm mạnh diễn ra trong bối cảnh thanh khoản vẫn ở mức tương đối thấp. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chưa đạt 14.000 tỷ đồng, cho thấy lực cầu không đủ lớn để hấp thụ lượng cổ phiếu được bán ra khi nhóm dẫn dắt quay đầu.

Trên thực tế, VN-Index duy trì ở vùng cao vài tuần trở lại đây nhưng mức tăng phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup và một số doanh nghiệp đầu ngành. Khi dòng tiền tập trung vào số ít cổ phiếu, sự đảo chiều tại những mã có trọng số lớn có thể khiến chỉ số biến động mạnh hơn.

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