Một người Việt 20 tuổi cư trú bất hợp pháp bất ngờ trốn khỏi trung tâm giam giữ ở Hàn Quốc, cảnh sát mở cuộc truy lùng

Cảnh sát Hàn Quốc đang truy tìm một công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi trung tâm giam giữ người nước ngoài.

Một nam công dân Việt Nam khoảng hơn 20 tuổi đang bị tạm giữ vì vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư của Hàn Quốc đã bỏ trốn khỏi Trung tâm Giam giữ người nước ngoài Hwaseong (tỉnh Gyeonggi), khiến lực lượng chức năng nước này lập tức triển khai truy tìm trên diện rộng.

Theo thông tin từ cảnh sát Hàn Quốc, khoảng 22h ngày 7/7, Sở Cảnh sát Tây Hwaseong nhận được thông báo từ Trung tâm Giam giữ người nước ngoài Hwaseong về việc một người đàn ông quốc tịch Việt Nam đã biến mất khỏi khu vực giam giữ. Vụ việc được phát hiện trong quá trình nhân viên trung tâm tuần tra định kỳ. Sau khi xác định người này đã bỏ trốn, trung tâm ngay lập tức báo cảnh sát để phối hợp truy bắt.

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Hiện lực lượng chức năng đang rà soát hệ thống camera giám sát trong và xung quanh trung tâm nhằm xác định hướng di chuyển của người này. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông bị tạm giữ do vi phạm các quy định của Luật Kiểm soát nhập cư Hàn Quốc.

Sự việc thu hút sự quan tâm trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ngày càng lớn.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố đầu năm 2026, trong năm 2025 có 11.344 người nước ngoài được cấp quốc tịch Hàn Quốc, mức cao nhất kể từ sau đại dịch COVID-19 và cũng là lần đầu tiên vượt mốc 11.000 người. Trong số này, người Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất với 56,5%, trong khi người Việt đứng thứ hai với 23,4% trường hợp được nhập quốc tịch.

Cùng với xu hướng ngày càng nhiều người lựa chọn định cư lâu dài, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc cũng không ngừng mở rộng. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đến năm 2025 có khoảng 350.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, tập trung chủ yếu tại Seoul, Incheon, Gyeongbuk, Gyeongnam, Busan và một số địa phương có nhiều khu công nghiệp, trường đại học.

Người Việt ở Hàn Quốc là cộng đồng trẻ, có tốc độ tăng trưởng và khả năng hội nhập khá nhanh. Bên cạnh lực lượng lao động và du học sinh ngày càng đông, nhiều hội đoàn của người Việt cũng được thành lập theo từng địa phương, ngành nghề hoặc lĩnh vực hoạt động.

Các tổ chức này đóng vai trò kết nối cộng đồng, hỗ trợ người Việt ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Song song với sự gia tăng của cộng đồng người Việt, Hàn Quốc cũng đối mặt với áp lực kiểm soát tình trạng cư trú quá hạn và lao động trái phép. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, nước này hiện có khoảng 230.000 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp khiến Chính phủ Hàn Quốc liên tục điều chỉnh chính sách quản lý nhập cư trong những năm gần đây.

Hiện công dân Việt Nam muốn nhập cảnh Hàn Quốc hầu hết đều phải xin thị thực phù hợp với mục đích chuyến đi. Các loại visa phổ biến gồm D-2 dành cho sinh viên đại học và sau đại học, D-4 dành cho học tiếng hoặc đào tạo nghề, E-9 dành cho lao động phổ thông theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS), cùng nhiều diện visa khác cho lao động kỹ thuật cao và chuyên gia.

Những trường hợp lưu trú quá thời hạn, làm việc không đúng mục đích của visa hoặc vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư có thể bị bắt giữ, đưa vào trung tâm giam giữ để chờ trục xuất, đồng thời bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc trong nhiều năm.

Trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, vụ một công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi Trung tâm Giam giữ người nước ngoài Hwaseong được cho là sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Đến nay, cảnh sát Hàn Quốc vẫn chưa công bố danh tính cũng như tung tích của người này và đang mở rộng phạm vi truy tìm.

Tổng hợp (Kbs, Imbc)