Một người trúng độc đắc Vietlott gần 134 tỷ đồng

Bộ số may mắn trúng giải là: 05-11-12-24-28-44. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 120 tỷ đồng. Đại diện Vietlott cho biết, nơi phát hành tấm vé sẽ được thông báo vào ngày mai theo quy định.

Một vé trúng độc đắc gần 134 tỷ đồng trong tối 22/10. (Ảnh: Đại Việt)

Trước đó, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.253 trị giá 36,7 tỷ đồng cho anh N.V.M ở Thanh Hóa.

Theo Vietlott, anh M. là chủ thuê bao Viettel, hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Thanh Hóa. Anh thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, với thói quen mua 3 – 4 vé mỗi ngày và chọn số ngẫu nhiên.

Anh M. trúng Jackpot 1 (độc đắc) gần 37 tỷ đồng. (Ảnh: Đ.V)

Dãy số trúng thưởng lần này cũng là một trong những dãy số được anh chọn ngẫu nhiên trong ngày. Khi đang di chuyển trên đường, anh M. nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng chưa để ý đến số tiền trúng.

Về đến nhà, anh M. kiểm tra lại tin nhắn và dãy số trúng thưởng, lúc đó mới biết mình đã trúng giải Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55.

“Lúc đấy, tôi không kiềm nổi sự xúc động vì quá vui, nhưng vẫn chưa dám thông báo cho người nhà biết. Đến sáng hôm sau, khi Vietlott thông báo trên fanpage chính thức thì tôi mới cho gia đình biết. Người nhà lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi tôi đi lên làm hồ sơ nhận thưởng thì cũng đã tin là giải thưởng có thật. Gia đình ai cũng vui đến mất ngủ cả đêm đó”, anh M. nói.