Một người ở Thái Nguyên rơi xuống suối tử vong

Sau khi rời nhà người thân, gia đình không liên lạc được với ông T và phát hiện xe máy của nạn nhân bên bờ suối. Chính quyền địa phương và nhân dân đã xuyên đêm tìm kiếm, đến sáng 17/9 phát hiện thi thể nạn nhân.

Ngày 17/9, UBND xã Phú Lạc (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn xã vừa có một trường hợp tử vong do rơi xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Trước đó, ngày 16/9, ông Nguyễn Văn T (SN 1976, trú tại xóm Quyết Tâm, xã Phú Lạc) đến thăm người thân tại xóm Hợp Thành (xã Phú Lạc). Khoảng 21h cùng ngày, ông T điều khiển xe máy rời nhà người thân trở về nhà tại xóm Quyết Tâm. Tuy nhiên, sau đó người thân không liên lạc được với ông T.

Xe máy của nạn nhân bên bờ suối.

Đến khoảng 0h30 ngày 17/9, gia đình phát hiện xe máy của nạn nhân nằm dưới suối, đoạn qua xóm Hợp Thành nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương và nhân dân đã xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 9h35 ngày 17/9, thi thể nạn nhân được tìm thấy, cách vị trí gặp nạn khoảng 250m.

Sau khi làm các thủ tục liên quan, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.