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Một người ở Thái Nguyên rơi xuống suối tử vong

Thanh Hiếu
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Sau khi rời nhà người thân, gia đình không liên lạc được với ông T và phát hiện xe máy của nạn nhân bên bờ suối. Chính quyền địa phương và nhân dân đã xuyên đêm tìm kiếm, đến sáng 17/9 phát hiện thi thể nạn nhân.

Ngày 17/9, UBND xã Phú Lạc (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn xã vừa có một trường hợp tử vong do rơi xuống suối và bị nước cuốn trôi.

Trước đó, ngày 16/9, ông Nguyễn Văn T (SN 1976, trú tại xóm Quyết Tâm, xã Phú Lạc) đến thăm người thân tại xóm Hợp Thành (xã Phú Lạc). Khoảng 21h cùng ngày, ông T điều khiển xe máy rời nhà người thân trở về nhà tại xóm Quyết Tâm. Tuy nhiên, sau đó người thân không liên lạc được với ông T.

Một người ở Thái Nguyên rơi xuống suối tử vong , nỗ lực tìm kiếm kéo dài xuyên đêm - Ảnh 1.

Xe máy của nạn nhân bên bờ suối.

Đến khoảng 0h30 ngày 17/9, gia đình phát hiện xe máy của nạn nhân nằm dưới suối, đoạn qua xóm Hợp Thành nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương và nhân dân đã xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 9h35 ngày 17/9, thi thể nạn nhân được tìm thấy, cách vị trí gặp nạn khoảng 250m.

Sau khi làm các thủ tục liên quan, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Mưa lớn nhiều khu vực, sạt lở trên Quốc lộ 3B

Liên quan đến tình hình mưa lũ, ngày 17/9 UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên Quốc lộ 3B, đoạn qua xã đã xảy ra sự cố sạt lở taluy dương nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 17h ngày 16/9, tại Km119+610 một khối lượng lớn đất, đá từ trên cao tràn xuống mặt Quốc lộ 3B khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc hoàn toàn.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc, trang thiết bị và nhân lực khẩn trương thu dọn đất đá, mở đường. Đến sáng 17/9, đất đá tại khu vực sạt lở đã được xử lý, các phương tiện lưu thông trở lại.

Tags

Thái Nguyên

mưa lớn

sạt lở

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