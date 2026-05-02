Một người ở Tây Ninh nghi bị sét đánh tử vong lúc mưa dông

Ngày 2-5, UBND xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến ông T.V.C (44 tuổi; ngụ ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Hưng) tử vong khi đang làm việc ngoài đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý khi làm việc ngoài đồng lúc mưa dông. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 30-4, ông C. điều khiển xe máy ra ruộng dọn cỏ chuẩn bị cho vụ lúa mới.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, một người dân làm ruộng gần đó bàng hoàng phát hiện ông C. nằm bất động giữa đồng nên hô hoán và báo cho người thân nạn nhân.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị cháy đen. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng không ghi nhận có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Gia đình nhận định nhiều khả năng ông C. bị sét đánh trúng trong thời điểm khu vực xuất hiện mưa dông lớn.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và xác định cái chết là do tai nạn thiên tai nên gia đình đã dùng xuồng máy đưa thi thể ông C. về nhà lo hậu sự; đồng thời không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để lập biên bản và ghi nhận vụ việc.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý khi làm việc ngoài đồng.

Khi xuất hiện mưa dông kèm sấm sét, người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây cao, tránh xa các khu vực trống, không đứng gần các vật dụng bằng kim loại để tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự.