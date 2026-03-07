HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một người nhặt ve chai ở Lâm Đồng phát hiện chiếc túi chứa 24 bánh nghi ma túy

Châu Tỉnh |

Túi ni lông chứa 24 bánh hình chữ nhật, bên trong có tinh thể trắng nghi ma túy vừa được người dân phát hiện tại khu vực biển Kê Gà.

Ngày 7-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các lực lượng chức năng làm rõ vụ phát hiện một túi ni lông chứa nhiều bánh nghi là ma túy, trôi dạt trên biển.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6-3, trong lúc nhặt ve chai tại khu vực biển Kê Gà (xã Tân Thành), một người đàn ông phát hiện một túi ni lông nên mang lại kiểm tra.

Khi mở ra, người này thấy bên trong có nhiều bánh dạng hình hộp chữ nhật được bọc kín.

Phát hiện túi chứa 24 bánh nghi ma túy tại biển Kê Gà , Lâm Đồng - Ảnh 1.

Các bánh dạng hình hộp chữ nhật được bọc kín, nghi là ma túy. Ảnh: DT

Kiểm tra ban đầu cho thấy trong túi có tổng cộng 24 bánh, mỗi bánh nặng khoảng 1 kg. Một số bánh bị vỡ, để lộ lớp bột tinh thể màu trắng bên trong, nghi là ma túy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, thu giữ tang vật.

Toàn bộ số bánh nghi chứa ma túy đã được niêm phong, đưa đi giám định. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn gốc số tang vật trên.

Cựu Phó cục trưởng Hải quan nhận hối lộ 800 triệu đồng giúp doanh nghiệp làm hàng giả thông quan
Tags

Công an tỉnh Lâm Đồng

xã Tân Thành

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại