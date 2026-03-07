Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan Nguyễn Hữu Tuân; cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Cục Hải quan, Bộ Tài chính) Nguyễn Thế Việt và cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) Phan Công Chiến cùng về tội Nhận hối lộ.



Bị can Nguyễn Năng Mạnh. Ảnh: VTV

Kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2016, các bị can Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco; Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức đã tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.

Kết luận điều tra xác định có tới 88 sản phẩm thực phẩm chức năng do MediPhar và MediUSA sản xuất là hàng giả. Mạnh cùng đồng phạm thu lời bất chính hơn 264 tỉ đồng. Ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định Mạnh còn vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 143 tỉ đồng và đã đưa hối lộ số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Theo điều tra, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Mạnh dùng Công ty Hùng Phương nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Dù đã bị kiểm tra và cảnh báo về việc nhập khẩu chất Chondroitin Sulfate Sodium (CSS), 8 tháng sau, Công ty Hùng Phương tiếp tục nhập chất này về và không được thông quan.

Để tìm cách tháo gỡ, Nguyễn Năng Mạnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Hòa, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Hùng Vương, tìm người giúp. Hòa sau đó tìm gặp Nguyễn Hữu Tuân, khi đó là Phó trưởng phòng Giám quản 5 (thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để nhờ giúp.

Tiếp đó, Tuân lên gặp Nguyễn Thế Việt, Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, đưa văn bản của Công ty Hùng Phương và nhờ giúp đỡ. Việt xem văn bản và nói giúp được, yêu cầu Tuân hỏi doanh nghiệp mức chi phí cụ thể.

Cảnh sát thu khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả trong kho hàng của Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

Nhận chỉ đạo cấp trên, Tuân gặp Mạnh tại một quán cà phê ở Hà Nội để trao đổi và thống nhất mức chi 1,5 tỉ đồng để giúp có văn bản hướng dẫn gỡ vướng từ Bộ Y tế. Tuân về báo cáo là "số tiền doanh nghiệp đồng ý chi là 800 triệu đồng" với Việt. Việt đồng ý và yêu cầu Tuân nói với doanh nghiệp đưa trước 300 triệu đồng để làm việc với Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).

Chiều 14-12-2023, Nguyễn Năng Mạnh đến cổng trụ sở Tổng cục Hải quan, đưa cho Tuân 300 triệu đồng như thỏa thuận và hẹn khi có văn bản của Bộ Y tế sẽ đưa 1,2 tỉ đồng còn lại. Tuân cầm tiền, vào phòng làm việc của Việt và đưa lại toàn bộ 300 triệu đồng. Nhận tiền, Việt liền gọi điện, trao đổi với bị can Phan Công Chiến, Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp dược, Cục Quản lý Dược, về việc của Công ty Hùng Phương. Cùng với đó, Việt ký văn bản gửi Cục Quản lý Dược về vướng mắc khi thông quan mặt hàng có chất CSS.

Ngày 25-12-2023, Việt chuyển cho Chiến 50 triệu đồng; đồng thời, Chiến duyệt văn bản trả lời phía hải quan và trình cấp trên ký.

Được "gỡ vướng", Công ty Hùng Phương không chỉ được thông quan lô hàng trên mà còn được nhập thêm nhiều lô hàng mới. Mạnh đã chuyển nốt 1,2 tỉ đồng như thỏa thuận cho Tuân. Nhận tiền, Tuân chỉ đưa cho Việt thêm 400 triệu đồng, 100 triệu là "công môi giới" Việt cho Tuân.

Cơ quan điều tra kết luận hành vi thỏa thuận, thống nhất, nhận tiền để giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium của Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt và Phan Công Chiến phạm vào tội Nhận hối lộ. Trong đó, Nguyễn Hữu Tuân nhận 1,5 tỉ đồng, Nguyễn Thế Việt nhận 800 triệu đồng và Phan Công Chiến nhận 50 triệu đồng.

Trong số bị can, Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương, bị đề nghị truy tố 3 tội: đưa hối lộ; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, bị đề nghị 2 tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



