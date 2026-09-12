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Một người đàn ông vừa chứng kiến tài sản tăng thêm hơn 466.000 tỷ đồng trong 9 ngày qua

Y Vân
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Đây là tỷ phú giàu nhất Nhật Bản.

Tỷ phú Masayoshi Son, người giàu nhất Nhật Bản, đã chứng kiến tài sản tăng thêm hơn 18 tỷ USD (466.533 tỷ VNĐ) trong 9 ngày qua.

Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của CEO tập đoàn đầu tư SoftBank Group đạt 80,6 tỷ USD vào thứ Sáu (11/6), tăng gần 30% so với cuối tháng 8. Masayoshi Son là người sáng lập và điều hành tập đoàn đầu tư SoftBank.

Đà tăng tài sản diễn ra sau khi cổ phiếu SoftBank tăng mạnh, với mức tăng 24% trong một tháng và 48% từ đầu năm.

Việc OpenAI ra mắt mô hình mới nhất, GPT-6 Astra, được thiết kế cho các tác vụ phức tạp hơn, đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào SoftBank. Tập đoàn này công bố khoản đầu tư 30 tỷ USD vào OpenAI hồi tháng 2.

Tính cả các khoản đầu tư trước đó, tổng vốn SoftBank rót vào OpenAI dự kiến vượt 64 tỷ USD vào cuối tháng 10.

SoftBank cũng hưởng lợi từ đà tăng của Arm Holdings, công ty thiết kế chip của Anh đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Arm đã tăng 128% từ đầu năm.

Đà tăng của các tài sản này giúp tỷ phú Son cải thiện thứ hạng trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Hiện tỷ phú 69 tuổi này đứng thứ 27 toàn cầu, tăng từ vị trí 36 vào tháng 3, thời điểm Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới thường niên.

Đà gia tăng tài sản của ông Masayoshi Son đi ngược xu hướng của nhóm tỷ phú giàu nhất Nhật Bản. Cả bốn người đứng sau ông trong bảng xếp hạng đều chứng kiến tài sản giảm trong 9 ngày qua.

Tadashi Yanai, nhà sáng lập, Chủ tịch và CEO Fast Retailing, công ty sở hữu thương hiệu thời trang Uniqlo, chứng kiến tài sản ròng giảm 2,8 tỷ USD, xuống còn 59,6 tỷ USD trong giai đoạn này.

Takemitsu Takizaki, Chủ tịch danh dự của nhà sản xuất cảm biến Keyence, mất 1,5 tỷ USD, còn 23,2 tỷ USD.

Hai người giàu thứ tư và thứ năm Nhật Bản là Yasumitsu Shigeta và Takao Yasuda mỗi người mất khoảng 200 triệu USD. Hiện họ lần lượt sở hữu tài sản trị giá 6,2 tỷ USD và 4,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, những mức giảm này có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm khoảng 2,7% trong một tháng qua, nhưng vẫn tăng hơn 26% từ đầu năm.

Triển vọng Nikkei 225 trong năm 2026 vẫn được đánh giá tích cực. Một khảo sát với 10 tổ chức tài chính Nhật Bản hồi tháng 8 cho thấy các tổ chức này dự báo chỉ số sẽ đạt khoảng 75.000 điểm vào cuối năm, cao hơn khoảng 15% so với mức hiện tại.

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