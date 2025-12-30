Ngày 30-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa mời một người đàn ông ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa tới làm việc do đã sử dụng mạng xã hội chia sẻ các video do Lê Trung Khoa - một đối tượng phản động, chống phá nhà nước - sử dụng công nghệ AI dàn dựng đăng trên trang thoibao.de.

Công an mời người đàn ông chia sẻ nhiều video của Lê Trung Khoa lên làm việc. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua nắm bắt trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tài khoản TiKtok "Đào Ngọc Sơn" đăng tải nhiều video AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo các phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gây ảnh hưởng đến uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quá trình xác minh, công an xác định ông Đ.C.S. (SN 1973, ngụ phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) là người quản trị tài khoản trên.

Qua làm việc, ông S. thừa nhận trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, ông có xem được một số video từ tài khoản Lê Trung Khoa, do không biết Lê Trung Khoa là đối tượng phản động, nghĩ đó là nội dung phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một hội nghị có thật nên ông đã tải về và đăng lên tài khoản TikTok.

Ông S. cho biết ông không nhận thức được các video đã đăng tải được làm ra từ công nghệ AI, ông cũng thừa nhận sai sót của bản thân khi đã không kiểm chứng nội dung trước khi đăng tải lên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.