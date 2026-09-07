Một người đàn ông Anh vừa bất ngờ tìm lại được 61 Bitcoin bị mất sau 12 năm, hiện trị giá 4,5 triệu USD

Sau 12 năm tưởng như đã mất trắng, Chris bất ngờ lấy lại được 61 Bitcoin từng bị mắc kẹt tại một sàn giao dịch đã biến mất. Điều gây choáng là số tài sản anh mua với giá chỉ dưới 4 USD/Bitcoin nay đã có tổng giá trị hơn 4,5 triệu USD.

Nguồn: International Business Times

Chris, người không tiết lộ họ tên đầy đủ, cho biết anh đầu tư khoảng 1.500 bảng Anh (tương đương khoảng 2 nghìn USD) vào Bitcoin thông qua Britcoin, sau này đổi tên thành Intersango, vào năm 2011. Theo CEL Solicitors, công ty luật phụ trách quá trình thu hồi, Chris sở hữu 61 Bitcoin, được mua với giá khoảng gần 4 USD mỗi đồng.

Khi Chris mất quyền truy cập vào tài khoản, số Bitcoin này có giá khoảng 5.400 USD. Sau nhiều năm không tìm được cách lấy lại tài sản, anh cuối cùng chấp nhận rằng khoản đầu tư của mình có thể đã mất hoàn toàn.

Intersango từng là một trong những sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên tại Anh. Sàn bắt đầu gặp vấn đề từ cuối năm 2012 và chính thức ngừng hoạt động vào đầu năm 2014, khiến tài khoản của Chris bị đóng băng và anh không thể tiếp cận số Bitcoin của mình. Sàn giao dịch này sau đó bị giải thể vào tháng 3/2016.

Chris cho biết đến năm 2018, anh nhận được email từ hai người đồng sáng lập sàn, đề nghị các khách hàng cũ liên hệ. Tuy nhiên, nghi ngờ đây có thể là email lừa đảo, anh đã xóa chúng.

Khi giá Bitcoin liên tục tăng, Chris dần từ bỏ nỗ lực thu hồi số tài sản. Phải đến khi được vợ khuyến khích tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp, anh mới quyết định thử lại.

Vào đầu năm nay, Chris ủy quyền cho công ty luật tiến hành thu hồi tài sản. Giám đốc phụ trách tranh tụng tài chính của công ty, Ryan Sweetnam, cho biết nhóm pháp lý đã thu thập các tài liệu nhằm chứng minh quyền sở hữu của Chris, đồng thời truy tìm số tiền điện tử liên quan đến sàn giao dịch cũ. Khoảng 4 tháng sau, vụ việc được giải quyết. Theo Sweetnam, các bên đạt thỏa thuận thông qua đàm phán mà không cần đưa vụ việc ra tòa, và số Bitcoin cuối cùng được trả lại cho Chris. Tại thời điểm hoàn trả, số tài sản này có giá trị 3.331.618 bảng Anh (tương đương hơn 4,5 triệu USD).

Mức tăng này không đến từ quá trình thu hồi mà chủ yếu phản ánh đà tăng giá mạnh của Bitcoin trong hơn một thập kỷ. Trong suốt thời gian đó, số tài sản vẫn tồn tại nhưng Chris không thể tiếp cận.

Quá trình pháp lý đã giúp xác lập quyền sở hữu của Chris và khôi phục quyền kiểm soát đối với số Bitcoin. Anh cho biết ban đầu gia đình khó tin rằng tài sản thực sự đã được lấy lại. Hiện Chris giữ một phần Bitcoin trên một nền tảng chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên của FCA, đồng thời thường xuyên kiểm tra số dư tài khoản.

Trường hợp của Chris có thể chỉ là một trong nhiều khiếu nại liên quan đến tài sản của khách hàng cũ Intersango chưa được giải quyết.

Sweetnam cho biết hơn 5.500 Bitcoin đã được truy vết đến một ví được cho là chứa tài sản tiền điện tử thuộc về những người dùng cũ của Intersango. Với giá trị Bitcoin hiện nay, số tài sản này tương đương hàng trăm triệu USD.

CEL cũng đưa ra thông tin tương tự trên website của mình. Các báo cáo về những vụ kiện liên quan đến các nhà sáng lập Intersango cũng đề cập đến lượng Bitcoin có giá trị tiềm năng lên tới hàng trăm triệu USD được cho là liên quan đến một trong những người này.

Tuy nhiên, quyền sở hữu đối với toàn bộ số Bitcoin nói trên chưa được xác lập thông qua phán quyết của tòa án trong các tài liệu công khai được dẫn lại. Theo Sweetnam, ít nhất một phần trong số 5.500 Bitcoin có thể thuộc về những khách hàng cũ tại Anh.

Điểm đáng chú ý là Chris không tìm lại được mật khẩu bị quên hay khôi phục một chiếc ví phần cứng thất lạc. Số Bitcoin của anh vẫn tồn tại và gắn với một sàn giao dịch bên thứ ba đã phá sản, nhưng khách hàng không thể tiếp cận chúng trong nhiều năm.

Chris cho biết anh dự định giữ lại một phần số Bitcoin được thu hồi, trong khi sử dụng phần còn lại để cải tạo ngôi nhà của gia đình.

Trường hợp này cũng khác với nhiều câu chuyện mất Bitcoin nổi tiếng khác, vốn thường bắt nguồn từ việc quên tài khoản, mật khẩu hoặc vứt bỏ thiết bị lưu trữ. Với Chris, số Bitcoin không biến mất khỏi một ổ cứng. Tài sản bị “mắc kẹt” tại một sàn giao dịch đã biến mất, buộc chủ sở hữu phải mất hơn một thập kỷ mới có thể tìm được cách lấy lại.