HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một người bị Công an TP HCM truy nã đã đầu thú sau khi đọc báo

PHẠM DŨNG |

Một thanh niên bị Công an TP HCM truy nã tội "Gây rối trật tự công cộng" đã ra đầu thú tại TP Cần Thơ sau khi đọc báo.

Ngày 31-10, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra ngày 13-3-2022, tại trước căn nhà ở đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP HCM.

Một người bị Công an TP HCM truy nã đã đầu thú sau khi đọc báo- Ảnh 1.

Quyết định đình nã của Công an TP HCM

Tháng 11-2022 và tháng 9-2025, Công an TP HCM ra thông báo tìm người liên quan đối với Lưu Thị Kim Hồng (SN 2002), Lâm Văn Phương (SN 1962), Tăng Thị Kiều Oanh (SN 1980), Cao Huỳnh Anh (SN 2002).

Ngày 26-9, Công an TP HCM ra Quyết định Truy nã Lý Minh (SN 2001). Đến ngày 23-10, Công an TP HCM ra Quyết định truy tìm đối với Phương và Hồng, đồng thời đã tìm và làm việc với các đối tượng Oanh và Cao Huỳnh Anh.

Đến ngày 20-10, sau khi đọc báo biết mình bị truy nã, bị can Lý Minh đã ra đầu thú tại Công an xã Gia Hoà, TP Cần Thơ để hưởng khoan hồng của pháp luật. Do vậy, Công an TP HCM đã ra Quyết định đình nã đối với Lý Minh và đình tìm đối với những người liên quan.

Bất ngờ tình tiết vụ đốt nhà người tình làm 2 người tử vong


Tags

truy nã

Tp Cần Thơ

Công an xã Gia Hoà

Lâm Văn Phương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại