Một ngành trọng điểm có "triển vọng kém tích cực", Thái Lan đang phải kiếm hướng đi mới

Hiện nay, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan xuống mức thấp nhất từ 2007, chỉ còn 356 USD/tấn, do tác động từ động thái hạn chế rồi dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu gạo trắng của Ấn Độ - nước dẫn đầu thị trường gạo toàn cầu.

Mặc dù nông nghiệp chỉ chiếm dưới 10% GDP, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới nên việc tìm đầu ra mới là rất quan trọng.

Tuy nhiên xuất khẩu gạo Thái sang Nhật Bản vẫn giảm 15% trong 9 tháng đầu năm, do gạo lài Thái chỉ chiếm 3% tổng lượng và khó thay thế gạo Nhật về độ dẻo, hương thơm và hình dạng hạt.

Bên cạnh đó, đàm phán thương mại Mỹ - Nhật khiến Nhật Bản tăng nhập khẩu gạo Mỹ trong khuôn khổ “tiếp cận tối thiểu”, buộc phải giảm nhập từ Thái Lan từ mức 300.000 tấn xuống còn 70.000 đến 80.000 tấn.

Trước triển vọng kém tích cực này, một số nông dân Thái đang chuyển sang trồng giống gạo Nhật.

Theo Nikkei, tại tỉnh Udon Thani (miền đông bắc Thái Lan), nông dân Seksan chuẩn bị lần đầu xuất 50 tấn gạo koshihikari sang Nhật Bản, dù phải chịu mức thuế 341 yen/kg do không nằm trong hạn ngạch ưu đãi.

Anh tin rằng nhờ khí hậu nóng và có thể thu hoạch 2 - 3 vụ/năm, gạo Thái trồng theo giống Nhật vẫn có thể bán với giá bằng một nửa gạo Nhật nhưng chất lượng tương đương.

Sau thời gian làm việc tại Nhật và bị ấn tượng bởi chất lượng của giống lúa koshihikari, anh Seksan đã lập nhóm sản xuất 50 người trên khoảng 50ha, chủ yếu bán trong nước, trước khi hướng sang xuất khẩu trong bối cảnh thị trường Nhật thiếu hụt nguồn cung.

Hồi cuối tháng 11, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun đã sang Mỹ gặp ông Royce A. Nicolaisen, CEO Otis McAllister-nhà nhập khẩu gạo Thái Lan lớn nhất tại Mỹ-tại Los Angeles để thảo luận về việc mở rộng nhập khẩu gạo.

Theo Nation Thailand , phát biểu sau cuộc gặp ngày 18/11 tại khách sạn Sofitel Los Angeles ở Beverly Hills (Mỹ), Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun cho biết hai bên đã trao đổi về cơ hội tăng nhập khẩu gạo thơm jasmine và các loại gạo tiềm năng từ các giống lúa khác của Thái Lan.

Bộ trưởng Suphajee cũng thảo luận với ông Royce A. Nicolaisen về tác động của các biện pháp thuế quan của Mỹ tới chi phí nhập khẩu và sức cạnh tranh của gạo Thái trên thị trường Mỹ.

Hai bên cũng chia sẻ đánh giá về nhu cầu gạo của thị trường cũng như những lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân mong muốn được chính phủ Thái Lan hỗ trợ thêm.

“Trong bối cảnh biến động khí hậu và địa chính trị đang tái định hình chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu, Thái Lan hướng tới không chỉ bán nguyên liệu mà còn bán cả giá trị của an ninh lương thực,” Bộ trưởng Thương mại Thái Lan-Suphajee Suthumpun chia sẻ.

Ngoài ra, Bộ trưởng Suphajee Suthumpun đã mời ông Royce A. Nicolaisen tới Thái Lan trong tháng 1–2/2026 để thúc đẩy đàm phán thương mại, tăng đơn hàng nhập khẩu gạo và mở rộng quan hệ đối tác mới.

Về phần mình, CEO của Otis McAllister, ông Royce A. Nicolaisen khẳng định công ty sẵn sàng hợp tác với Bộ Thương mại Thái Lan trong các hoạt động quảng bá gạo Thái Lan, bao gồm sản xuất nội dung quảng cáo gạo Thái Lan trên YouTube, TikTok, mời đầu bếp nổi tiếng sáng tạo thực đơn gạo Thái, cũng như tổ chức các sự kiện tại nhà hàng và hệ thống bán lẻ nhằm tiếp cận người tiêu dùng trẻ.

CEO của Otis McAllister bày tỏ cảm ơn đối với sự hỗ trợ của Văn phòng Xúc tiến Thương mại Thái Lan ở nước ngoài, cơ quan đã tích cực giúp mở rộng phân phối hàng Thái Lan tại thị trường Mỹ.

Otis McAllister là một trong những tập đoàn thương mại nông sản và thực phẩm lâu đời nhất tại Mỹ.

Tổng hợp