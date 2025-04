Một ngành của đất nước tỷ dân vượt xa Mỹ và châu Âu: “Elon Musk Trung Quốc” dùng hai con số chứng minh

Tạp chí Fortune (Mỹ) ngày 16/4 đưa tin, He Xiaopeng - nhà đồng sáng lập hãng xe điện Xpeng (Trung Quốc) - cho biết số lượng xe điện mới được trang bị tính năng hỗ trợ người lái “rảnh tay” tự động hóa cao được bán ở Trung Quốc đã tăng vọt chỉ trong một thập kỷ và hiện đang vượt xa các đối thủ phương Tây.

He Xiaopeng - nhà đồng sáng lập hãng xe điện Xpeng - phát biểu tại Đêm thương hiệu toàn cầu của hãng xe điện này ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15/4, nhấn mạnh tốc độ đổi mới đáng kinh ngạc trên thị trường ô tô Trung Quốc trong suốt một thập kỷ qua. Ảnh: Getty

Theo CEO He, nếu muốn biết lý do tại sao những chiếc xe tiên tiến nhất về mặt công nghệ hiện đang được sản xuất tại Trung Quốc thay vì Mỹ hoặc châu Âu, thì hai con số dưới đây mô tả tốc độ đổi mới chóng mặt ở đó.

Con số 50 đại diện cho tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới (NEV) theo thị phần trên toàn bộ thị trường Trung Quốc. Nói cách khác, một chiếc xe điện hoặc xe hybrid sạc điện chiếm một nửa số xe mới được bán ra vào năm ngoái.

Con số thứ hai 55,7 biểu thị tỷ lệ phần trăm xe điện NEV bán ra vào năm ngoái được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tự động "rảnh tay", tương tự như tính năng Hệ thống lái tự động hoàn toàn của Tesla hoặc BlueCruise của Ford.

Mặc dù trước đó, vào thời điểm XPeng được niêm yết trên sàn chứng khoán New York vào năm 2014, cả hai con số này đều dưới 1%.

"Có thể nói rằng những cải thiện lớn về phát triển đã được chứng kiến ở Trung Quốc trong một thập kỷ qua", CEO He phát biểu tại Đêm thương hiệu toàn cầu của XPeng được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15/4, nơi chiếc xe tải gia đình cao cấp X9 của hãng xe này là ngôi sao trong chương trình.

Theo CEO He, 10 năm có vẻ là một khoảng thời gian khá dài trong ngành điện tử tiêu dùng, nhưng trong ngành kinh doanh ô tô luôn ám ảnh về sự an toàn, thì đó gần bằng khoảng thời gian của một vòng đời sản phẩm hoàn chỉnh, bắt đầu bằng việc thiết kế một mẫu xe mới và kết thúc bằng năm sản xuất cuối cùng của sản phẩm đó.

Nhà đồng sáng lập hãng xe điện Xpeng cho biết, để so sánh, doanh số bán xe điện và xe hybrid sạc điện nói chung của Mỹ chỉ chiếm khoảng 11% thị trường xe hạng nhẹ, trong khi Châu Âu cao hơn với 23%.

Còn khi nói đến các tính năng hỗ trợ người lái, thật khó để tìm thấy số liệu thống kê có thể so sánh trực tiếp. Nhưng nếu lấy Tesla làm ví dụ, tính năng rảnh tay tiên tiến nhất về mặt công nghệ chỉ có trong 1/4 số xe của hãng và CEO Elon Musk đã giảm giá hai lần để thúc đẩy nhu cầu, theo CEO He.

Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và Châu Âu hiện buộc phải áp dụng mức thuế quan cao để ngăn thị trường trong nước của họ tràn ngập xe điện giá rẻ của Trung Quốc.

Nhưng CEO He cũng lạc quan về việc XPeng có thể tạo ra tác động ở nước ngoài: "Trong thập kỷ tới, chúng tôi đặt mục tiêu hơn một nửa doanh số bán hàng của mình đến từ nước ngoài, phấn đấu thực sự thống trị với tư cách là thương hiệu xuất khẩu trung cấp đến cao cấp hàng đầu của Trung Quốc."

Gần đây, Volkswagen - trong nhiều thập kỷ là doanh nghiệp ô tô dẫn đầu thị trường Trung Quốc nhờ lợi thế đi tiên phong - đã tham gia vào quan hệ đối tác trực tiếp với XPeng.

Các mẫu xe xuất hiện tại Đêm thương hiệu toàn cầu của XPeng ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15/4. Ảnh: Facebook.com/XPengMotorsGlobal

He Xiaopeng là ai?

Fortune đưa tin, với số tiền kiếm được từ việc bán nhà cung cấp trình duyệt di động phổ biến UCWeb cho Alibaba, He Xiaopeng đã cho ra mắt hãng sản xuất xe điện XPeng.

Việc này tương tự như Elon Musk, người đã lấy số tiền kiếm được từ việc bán eBay để đầu tư vào một công ty khởi nghiệp xe điện non trẻ ít người biết đến là Tesla vào năm 2004.

Đối với những người hâm mộ Tesla, He Xiaopeng thường được coi là người bắt chước Musk. Giống như Musk, He đã phát triển chip silicon tùy chỉnh cho xe tự lái, chế tạo một robot hình người (được gọi là "Iron") và mở rộng sang lĩnh vực hàng không vũ trụ. Điểm khác biệt là: thay vì tên lửa, He đang đặt cược vào ô tô bay.

Tuy nhiên, XPeng hoạt động ở một cấp độ hoàn toàn khác so với Tesla khi nói đến quy mô và giá trị thị trường.

Tesla đã gần như độc quyền ở phương Tây trong nhiều năm, nhờ vào lợi thế công nghệ, phần mềm tích hợp theo chiều dọc và mạng lưới sạc nhanh Supercharger không có đối thủ.

Ngược lại, XPeng đã phải cạnh tranh trong một thị trường Trung Quốc đông đúc do BYD dẫn đầu và đầy rẫy các đối thủ đầy tham vọng.

Kết quả là, XPeng vẫn chỉ là một phần nhỏ so với Tesla, và đang cạnh tranh cho vị trí thứ bảy hoặc thứ tám trong số các thương hiệu xe năng lượng mới của Trung Quốc. Liệu công ty của He có thể tồn tại trong cuộc chiến giá xe điện đang diễn ra ở Trung Quốc hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp.

(Theo Fortune)