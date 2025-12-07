Một ngân hàng thông báo: Thu phí chuyển tiền nhanh 24/7, áp dụng từ đầu tháng 12

Ngân hàng liên doanh Indovina (IVB) vừa công bố chính sách thu phí chuyển tiền nhanh 24/7 từ ngày 1/12/2025.

Theo đó, IVB sẽ ngừng áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7 cho khách hàng cá nhân, vốn có hiệu lực từ ngày 21/11/2023.

Với chính sách thu phí mới, từ ngày 1/12/2025, IVB chỉ miễn giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 dựa trên thu nhập đóng góp của khách hàng từ các dịch vụ ngân hàng như: tiền gửi, khoản vay, giao dịch thẻ... trong trường hợp dịch vụ ngân hàng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Trường hợp dịch vụ ngân hàng dưới 10 triệu đồng, IVB sẽ thu phí chuyển tiền nhanh của khách hàng theo hai mức: Mức phí 4.125 đồng (đã bao gồm VAT) đối với dịch vụ ngân hàng dưới 500.000 đồng và mức phí 2.750 đồng (đã bao gồm VAT) đối với dịch vụ ngân hàng từ 500.000 đồng đến dưới 10 triệu đồng.

Thông tin về các mức phí đối với hạn mức giao dịch.

IVB cho biết, dịch vụ ngân hàng của mỗi khách hàng được hệ thống IVB tính toán và ghi nhận định kỳ dựa trên dữ liệu giao dịch, sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng sử dụng tại ngân hàng.

Mức phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/12/2025 đối với toàn bộ khách hàng cá nhân, trừ khách hàng đã đăng ký gói phí ưu đãi khác hoặc đang được hưởng chương trình ưu đãi từ IVB.