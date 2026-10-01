Một ngân hàng thông báo quy định mới liên quan đến các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm: Áp dụng từ 5/10

HSBC Việt Nam vừa cập nhật Điều khoản và Điều kiện của tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm, áp dụng từ ngày 5/10/2026.

Trong đó, ngân hàng bổ sung quy định về cách xử lý khi phát sinh lỗi do hệ thống hoặc hoạt động vận hành, đồng thời tiếp tục duy trì một số quy định về tất toán trước hạn, tái tục và thông tin khách hàng.

Bổ sung cơ chế xử lý lỗi đối với tài khoản tiền gửi

HSBC bổ sung Điều 16 để quy định về sửa lỗi xử lý và mở lại tài khoản tiền gửi.

Theo đó, nếu phát sinh lỗi do sự cố hệ thống hoặc lỗi vận hành của ngân hàng, chẳng hạn lỗi khi mở tài khoản tiền gửi, hạch toán lãi, áp dụng ngày giá trị hoặc lãi suất, khiến tài khoản không phản ánh đúng chỉ thị ban đầu của khách hàng, HSBC có thể đóng/tất toán và mở lại tài khoản hoặc thực hiện điều chỉnh tương đương để khôi phục giao dịch về đúng trạng thái ban đầu.

Tuy nhiên, quyền này chỉ được áp dụng đối với lỗi thực sự do hệ thống hoặc hoạt động vận hành của ngân hàng gây ra, không nhằm thay đổi hoặc sửa đổi chỉ thị ban đầu của khách hàng hay các điều khoản đã thỏa thuận.

Trước khi thực hiện việc sửa lỗi, HSBC phải gửi thông báo bằng văn bản tới email đăng ký của khách hàng. Thông báo sẽ nêu lỗi được phát hiện, phương án sửa lỗi dự kiến và tác động đối với khoản tiền gửi, bao gồm số tham chiếu hoặc số tài khoản, tiền gốc, ngày giá trị, kỳ hạn, lãi suất và cách tính lãi nếu có thay đổi.

Trong trường hợp mở lại tài khoản, số tham chiếu hoặc số tài khoản tiền gửi mới có thể được cấp. Số tiền gốc cũng có thể được điều chỉnh nếu cần để phản ánh chính xác ngày giá trị, kỳ hạn, lãi suất và cách tính lãi của giao dịch.

Không được rút trước hạn một phần

HSBC tiếp tục quy định không áp dụng rút trước hạn một phần đối với tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm.

Nếu có nhu cầu rút trước hạn, khách hàng có thể tất toán toàn bộ khoản tiền gửi. Khi đóng tài khoản hoặc chuyển quyền sở hữu trước ngày đáo hạn và được HSBC chấp thuận, khách hàng sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất do ngân hàng áp dụng tại thời điểm đóng.

Đối với tiền gửi có kỳ hạn trả lãi định kỳ, nếu khách hàng tất toán trước hạn, HSBC sẽ thu lại phần chênh lệch giữa số tiền lãi đã trả định kỳ và số tiền lãi mà khách hàng thực tế được hưởng khi thanh toán gốc, nếu có.

Không có chỉ thị khi đáo hạn, khoản tiền gửi có thể tự động tái tục

Một điểm khách hàng cần lưu ý là nếu không đến rút tiền vào ngày đáo hạn, không có chỉ thị hoặc chỉ thị không rõ ràng, HSBC sẽ tự động tái tục khoản tiền gửi gốc cộng lãi theo đúng kỳ hạn đã đăng ký.

Lãi suất áp dụng khi tái tục sẽ là mức lãi suất tương ứng tại thời điểm tái tục, thay vì giữ nguyên mức lãi suất của kỳ gửi trước.

Ngân hàng cũng yêu cầu tài khoản mà khách hàng lựa chọn để nhận tiền vào ngày đáo hạn phải đang hoạt động, không bị tạm khóa hoặc thay đổi trạng thái. Nếu điều kiện này không được đáp ứng, hệ thống có thể không thực hiện được chỉ thị đáo hạn mới và dẫn tới việc tài khoản bị đóng.

Thông tin cá nhân phải được cập nhật

Khách hàng có trách nhiệm duy trì thông tin cá nhân đáp ứng yêu cầu của pháp luật Việt Nam khi mở hoặc tái tục tiền gửi.

Trường hợp thông tin không đáp ứng quy định, HSBC có thể đóng khoản tiền gửi và chuyển gốc, lãi vào tài khoản thanh toán phù hợp; trong một số trường hợp, ngân hàng có thể tiếp tục duy trì khoản tiền gửi với lãi suất 0%/năm.