Một ngân hàng nổi tiếng đang bán thêm cà phê vỉa hè

Thông qua việc bán cà phê hoặc đồ ăn sáng, MBV kết nối khách hàng và giới thiệu các chương trình huy động vốn riêng, lãi suất tốt.

Một chi nhánh MBV bán cà phê từ Thứ 2 đến Thứ 6. (Ảnh: Quảng Định).

Với tông màu đỏ, một kiosk cà phê vỉa hè nằm ở góc đường Võ Văn Tần và Bà Huyện Thanh Quan đã xuất hiện từ cách đây vài tháng.

Kiosk này nằm trước mặt tiền chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) và ít người biết rằng, đây là một mô hình kinh doanh của chính ngân hàng này.

“Chúng tôi chỉ mở bán cà phê buổi sáng vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6. Có chi nhánh khác sẽ bán đồ ăn sáng, chứ không bán cà phê giống nhau”, một nhân viên MBV tại đây cho hay.

Giá một ly cà phê đá không đường tại kiosk của MBV là 15.000 đồng, rất rẻ so với mặt bằng chung trong khu vực.

Tuy nhiên, điểm thú vị là MBV tận dụng mô hình này để kết nối và giới thiệu các gói huy động vốn với lãi suất ưu đãi cho khách.

Khách hàng mua cà phê sẽ được nhân viên giới thiệu gia nhập một nhóm Zalo để nắm thông tin về các chương trình gửi tiết kiệm tại chi nhánh này.

Ví dụ, nhóm Zalo mới thông báo: Lãi suất huy động dưới 3 tỷ đồng của MBV đang ở mức 9%/năm, thời hạn tối thiểu 6 tháng; trong khi lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 7,5%/năm cho kỳ hạn từ 3-6 tháng.

Một khách hàng mua cà phê tại kiosk của MBV. (Ảnh: Quảng Định)

Theo giới thiệu, MBV đang có 111 chi nhánh tại 16 tỉnh/thành trên toàn quốc với hơn 2.000 nhân sự. Hội sở của nhà băng này nằm ở số 3 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Tiền thân của MBV là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank). Sau khi chuyển giao bắt buộc về Ngân hàng TMCP Quân Đội MB, OceanBank chính thức đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV).

Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, sau khi được chuyển giao bắt buộc, OceanBank là Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do MB sở hữu 100% vốn điều lệ.﻿

Cùng với việc đổi tên thành MBV, nhà băng này được kiện toàn bộ máy lãnh đạo với những nhân sự cấp cao có chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành tài chính – ngân hàng.

Trong đó, ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐQT MB, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên MBV.

Ông Lê Xuân Vũ, Thành viên Ban điều hành MB, được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc MBV.

Bên cạnh đó, các thành viên khác trong Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành MBV cũng được lựa chọn từ đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao giàu kinh nghiệm trong ngành tài chính – ngân hàng.

Tháng 10/2024, tại thời điểm công bố việc chuyển giao bắt buộc về MB, OceanBank đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về quy mô hoạt động, vốn điều lệ đăng ký, giá trị thực vốn điều lệ và các quỹ dự trữ.

Hệ thống mạng lưới cũ của nhà băng này gồm 101 điểm giao dịch (21 Chi nhánh, 80 phòng giao dịch) hiện diện tại 19 tỉnh/thành; Tổng tài sản đạt 39.815 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt 32.936 tỷ đồng; huy động vốn từ khách hàng đạt 44.605 tỷ đồng; lỗ lũy kế xấp xỉ 19.628 tỷ đồng. ( số liệu tính tính đến tháng 4/2022 ).

Sau khi nhận chuyển giao bắt buộc, HĐQT MB đã triển khai tiếp nhận OceanBank và thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc phù hợp.

Đến thời điểm 31/12/2024, MBV (sau chuyển giao bắt buộc) có tổng tài sản 46.232 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt 34.795 tỷ đồng, huy động vốn từ khách hàng đạt 46.958 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lỗ lũy kế của MBV còn (15.688) tỷ đồng, giảm khoảng 4.000 tỷ đồng sau hơn 2 tháng chính thức công bố quyết định chuyển giao bắt buộc.