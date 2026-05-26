Một video lan truyền quay cảnh một người phụ nữ mù đi trên lối đi dành cho người khiếm thị bị một chiếc xe máy điện đâm trúng - vốn là một sản phẩm dàn dựng - đã khơi mào một làn sóng phẫn nộ trong công chúng Trung Quốc.

Đoạn video đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội và chủ nhân là một KOL khiếm thị nổi tiếng trên mạng.

Theo đưa tin từ tờ Thượng Du, vụ việc này cũng làm dấy lên những nghi vấn về các chiêu trò lừa đảo tương tự liên quan đến người khiếm thị, đồng thời khiến cộng đồng người mù lo ngại về nguy cơ làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với họ.

Trong đoạn video do tài khoản tên @baobaomangtu đăng tải vào ngày 9 tháng 5, sau khi người điều khiển xe máy điện đâm ngã người phụ nữ mù tại Bắc Kinh, anh ta không hề xin lỗi. Thay vào đó, người này còn đổ lỗi cho nạn nhân khi hạch sách: "Tại sao cô đi đứng không biết nhìn đường?".

Cô gái có nick tên baobaomangtu là KOL nổi tiếng tại xứ Trung

Sau đó, gã này phóng xe đi mất, bỏ mặc người phụ nữ phải ngồi thụp xuống để mò mẫm tìm lại chiếc gậy dẫn đường của mình.

Đoạn video thậm chí đã thu hút sự chú ý của cơ quan cảnh sát giao thông Bắc Kinh. Đơn vị này đã để lại bình luận yêu cầu blogger gửi lại video gốc của vụ tai nạn để họ có thể truy tìm người vi phạm.

Tuy nhiên, KOL này đã xóa đoạn video ngay ngày hôm sau. Cô giải thích với cảnh sát Bắc Kinh rằng sự việc đã xảy ra từ rất lâu trước đó và cô cũng đã nhận được lời xin lỗi từ người lái xe.

Thế nhưng, một số cư dân mạng đã tinh ý nhận ra rằng cả định vị video trên điện thoại di động của cô lẫn một tấm áp phích quảng cáo trên đường phố đều cho thấy thời điểm diễn ra sự việc phải là ngày 1 tháng 5.

Trong một thông báo vào ngày 16 tháng 5, cảnh sát Bắc Kinh cho biết hai người xuất hiện trong video, gồm một người đàn ông 26 tuổi họ Lưu và một người phụ nữ 24 tuổi họ Khương, đã bị tạm giữ hình sự vì hành vi dàn dựng video nhằm câu tương tác và trục lợi.

Video với nội dung dàn dựng đã bị cộng đồng chỉ trích

Sự việc này đã thổi bùng cơn thịnh nộ của công chúng, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về danh tính thực sự của vlogger.

Một nhiếp ảnh gia chia sẻ với truyền thông rằng người phụ nữ này thực sự bị mù. Cô đã mất đi thị lực vào năm 2023 do các biến chứng từ căn bệnh liên quan đến hệ miễn dịch.

Wang Taifan, một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội - người từng ngó lơ căn bệnh về mắt khi còn trẻ, cho biết anh cảm thấy bàng hoàng và lo lắng về những tác động tiêu cực mà vụ việc có thể gây ra đối với cái nhìn của xã hội hướng về người khiếm thị.

"Vấn đề này sẽ không kết thúc ngay cả khi @baobaomagntu bị xử phạt. Nó có thể sẽ bào mòn lòng tốt mà công chúng dành cho cộng đồng của chúng tôi", Wang bày tỏ.

Zhang Shuxun, một giáo viên khiếm thị tại một trường giáo dục chuyên biệt, chia sẻ: "Chúng tôi đã nỗ lực suốt nhiều năm qua để xã hội thấu hiểu hơn về cộng đồng người khiếm thị. Thế nhưng những cố gắng đó đã bị giáng một đòn nặng nề chỉ vì tin tức này."

Một giáo viên khiếm thị khác là Zheng Jianwei cho biết, khi người mù đi ra đường, họ thường xuyên gặp phải rắc rối với những chiếc xe máy đỗ trên lối đi dành riêng cho mình.

Zheng cũng nói thêm rằng vì nhiều người nghĩ người mù không thể sử dụng điện thoại thông minh, nên họ thường mặc định bất kỳ video nào do người khiếm thị làm ra đều là giả mạo.

Vụ việc đã tạo nên một làn sóng tranh luận rộng rãi trên không gian mạng.

"Dùng lòng tốt để làm mồi nhử còn tồi tệ hơn cả cái ác", một người dùng bình luận.

Một người khác bày tỏ: "Bây giờ tôi thực sự không thể phân biệt được điều gì là thật trên mạng internet nữa rồi. Tôi tự cảm thấy thương hại chính mình vì đã lỡ dành lòng thương cảm cho cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên."

