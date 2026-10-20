Một năm sau vụ trộm thế kỷ tại Bảo tàng Louvre, số trang sức hoàng gia vẫn bặt vô âm tín

Một năm sau vụ đột nhập táo tợn tại Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp, 4 nghi phạm chính vẫn bị giam giữ và chờ xét xử, nhưng toàn bộ số trang sức hoàng gia trị giá khoảng 100 triệu USD vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát được cho là đã cạn manh mối trong cuộc truy tìm những báu vật vô giá này.

Ngày 19/10 năm ngoái, nhóm trộm cải trang thành công nhân xây dựng, sử dụng máy cắt công nghiệp để đột nhập bảo tàng Louvre rồi lấy đi 8 món trang sức lịch sử quý giá. Trong số đó có trâm cài và vương miện thuộc về Hoàng hậu Eugénie, vợ của Hoàng đế Napoleon III.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng gọi vụ cướp là hành động tấn công vào lịch sử nước Pháp.

Theo AFP, các chuyên gia trong lĩnh vực thực thi pháp luật và điều tra trộm cắp tác phẩm nghệ thuật cho rằng cơ hội lớn nhất để thu hồi số báu vật là khả năng những kẻ trộm hành động độc lập rồi cất giấu chiến lợi phẩm ở đâu đó trong khu vực Paris.

“Chúng có thể đã giấu số trang sức bên trong một bức tường hoặc chôn xuống đất trong thời gian ngắn”, Christopher Marinello, đại diện tổ chức tư nhân Art Recovery International chuyên thu hồi tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, nhận định.

Cả 4 nghi phạm đều bị bắt trong vòng 10 ngày kể từ khi vụ trộm xảy ra. Tuy nhiên, việc bắt giữ những người được cho là trực tiếp tham gia vụ án vẫn chưa giúp nhà chức trách tìm lại các món trang sức.

Ảnh: AFP

Manh mối cuối cùng xuất hiện trong camera giám sát

Lần cuối cùng số trang sức lấp lánh từ thế kỷ XIX được ghi nhận là trong đoạn video từ camera giám sát tại một khu nhà kho có khóa ở Aubervilliers, vùng ngoại ô phía bắc Paris. Đây cũng là nơi sinh sống của tất cả các nghi phạm.

Nhóm điều tra gồm khoảng 100 người đã tiến hành các cuộc khám xét trên diện rộng tại nhà riêng của những nghi phạm và người thân, cùng nhiều tầng hầm, gara và gác mái. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều chưa mang lại kết quả.

Theo các chuyên gia, nếu số trang sức vẫn được cất giấu hoặc đã được giao cho một đầu mối tiêu thụ tài sản phạm pháp để bảo quản, cơ hội thu hồi vẫn còn. Các chuyên gia hy vọng có nghi phạm quyết định khai báo để đổi lấy mức án nhẹ hơn.

Arthur Brand, thám tử tư người Hà Lan nổi tiếng trong lĩnh vực điều tra tội phạm nghệ thuật, cho rằng cảnh sát Pháp có kinh nghiệm và nghiệp vụ thẩm vấn chuyên nghiệp.

Nhóm trộm đã lấy đi 8 món trang sức quý hiếm có tổng giá trị ước tính 88 triệu Euro hôm 19/10/2025 (Ảnh: People)

“Chỉ cần một trong số các nghi phạm chịu khai ra, và điều đó thường xảy ra trong nhiều vụ án”, ông nói với AFP.

Tuy nhiên, kịch bản đáng lo ngại hơn là nhóm trộm chỉ thực hiện phi vụ theo chỉ đạo của một kẻ cầm đầu hoặc trung gian có liên hệ với tội phạm có tổ chức. Trong trường hợp đó, số trang sức có thể đã được chuyển giao ngay sau vụ đột nhập.

Corrado Catesi, người đứng đầu đơn vị điều tra tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), nhận định sức mạnh của các mạng lưới tội phạm có tổ chức không chỉ nằm ở khả năng thực hiện hành vi phạm tội, mà còn ở việc chúng có sẵn người tiếp nhận và tìm cách tiêu thụ những món đồ bị đánh cắp.

Theo một nguồn tin, hai nghi phạm đang bị giam giữ khai rằng có một kẻ cầm đầu tham gia vào nhóm của họ. Tuy nhiên, các điều tra viên tỏ ra hoài nghi về lời khai này.

Nguy cơ những viên kim cương bị cắt lại để xóa dấu vết

Kịch bản tồi tệ nhất là số trang sức đã được đưa ra khỏi nước Pháp hoặc chuyển đến một đầu mối trong thị trường đá quý ngầm.

Arthur Brand cho rằng những viên kim cương trong số trang sức bị đánh cắp có thể bị tháo rời, cắt gọt lại rồi bán ra thị trường. Antwerp, thành phố của Bỉ nổi tiếng với ngành công nghiệp kim cương, là một trong những địa điểm có thể được sử dụng để tiêu thụ số đá quý này. Ngoài ra, Tel Aviv và Ấn Độ như những điểm đến tiềm năng.

Tobias Kormind, giám đốc điều hành 77 Diamonds, một trong những nhà bán lẻ kim cương trực tuyến lớn nhất châu Âu, cho biết, sau khi được cắt gọt lại, kim cương có thể dễ dàng quay trở lại chuỗi cung ứng hợp pháp thông qua các nhà bán buôn hoặc bán lẻ.

“Nếu một viên đá không có những đặc điểm bên trong cực kỳ đặc trưng, ngay cả các phòng thí nghiệm kim cương hàng đầu như GIA cũng khó xác định một viên kim cương vừa được đánh bóng lại là tài sản bị đánh cắp”, ông giải thích.

Điều này khiến việc truy tìm trở nên phức tạp hơn. Một khi các viên đá quý bị tháo khỏi món trang sức nguyên bản và thay đổi hình dạng, những dấu hiệu giúp nhận diện chúng có thể bị mất đi, làm giảm khả năng phát hiện nguồn gốc bất hợp pháp.

"Vẫn còn cơ hội"

Dù nguy cơ số trang sức bị phân tán hoặc đưa vào mạng lưới tội phạm có tổ chức vẫn hiện hữu, các chuyên gia cho rằng chưa thể loại trừ khả năng những báu vật của Louvre sẽ được tìm thấy.

Arthur Brand dẫn một số vụ án trong đó trang sức bị đánh cắp đã được thu hồi, đáng chú ý là vụ cướp tại hội chợ nghệ thuật TEFAF ở Hà Lan năm 2022 và vụ đột nhập Bảo tàng Grünes Gewölbe tại Dresden, Đức, năm 2019.

“Dù tất cả chúng ta đều nghĩ rằng phần lớn vàng, bạc và kim cương bị đánh cắp sẽ không bao giờ được tìm lại. Nhưng trên thực tế, vẫn có những trường hợp thu hồi thành công”, ông nói.

Theo chuyên gia này, vẫn có cơ hội tìm lại số trang sức của Louvre, đặc biệt nếu một trong các nghi phạm quyết định khai báo trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Hiện những món trang sức này vẫn được liệt kê là tài sản bị đánh cắp trong cơ sở dữ liệu của Interpol.

Corrado Catesi cho biết, qua phân tích các cuộc điều tra trên thế giới, thời gian thu hồi những món đồ bị đánh cắp có thể dao động từ 3 tháng đến 40 năm.

Vì vậy, dù một năm đã trôi qua mà chưa có dấu hiệu rõ ràng về tung tích của 8 món trang sức hoàng gia, cuộc truy tìm vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Với những báu vật mang giá trị lịch sử không thể thay thế, mỗi lời khai mới hoặc một manh mối nhỏ đều có thể trở thành chìa khóa giúp nhà chức trách lần theo dấu vết.

Nguồn: France24