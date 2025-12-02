Lực lượng quân đội Hàn Quôc rút khỏi Quốc hội vào sáng sớm ngày 4/12/2024, sau khi Quốc hội bỏ phiếu bãi bỏ lệnh thiết quân luật do Tổng thống lúc bấy giờ là ông Yoon Suk Yeol ban hành (Ảnh: Korea Times)

Quyết định - lấy lý do "loại bỏ các lực lượng chống nhà nước" gây chấn động này - không chỉ khiến ông Yoon bị phế truất giữa nhiệm kỳ, mà còn làm thay đổi sâu sắc cục diện chính trị Hàn Quốc và khoét sâu những vấn đề tồn tại lâu nay.

Việc ban bố thiết quân luật của ông Yoon - được đánh giá là "thảm họa chính trị" lớn thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc - đã dẫn tới sự chuyển giao quyền lực bất ngờ sang đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK). Trong khi đó, đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) - vốn ủng hộ ông Yoon trong giai đoạn đầu - rơi vào khủng hoảng trầm trọng, suy yếu đến mức không thể thực hiện vai trò đối lập.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bị phế truất giữa nhiệm kỳ và bị truy tố vì lệnh thiết quân luật bất thành

Chỉ một số ít nghị sĩ PPP phản đối quyết định của ông Yoon ngay từ đầu, trong khi nhiều người tìm cách biện minh hoặc phòng vệ. Sau sự kiện này, tranh cãi về trách nhiệm đã chia rẽ đảng và khiến PPP bị xem như "người đứng ngoài cuộc", không thể thực hiện ngay cả những vai trò cơ bản của phe đối lập. Ngược lại, đảng DPK tận dụng sự sụp đổ của chính quyền Yoon Suk-yeol để thúc đẩy các cải cách thể chế mạnh mẽ, đồng thời gia tăng chỉ trích liên quan đến âm mưu đảo chính.

Giáo sư Shin Yul (Đại học Myongji) nhận định hành động của ông Yoon "đã vượt qua lằn ranh không bao giờ được phép chạm đến", làm lung lay nền tảng pháp quyền và niềm tin của công chúng vào thể chế.

Một năm sau vụ thiết quân luật lịch sử, Hàn Quốc vẫn nỗ lực chữa lành các vết thương chính trị và chống lại sự cực đoan hóa đang có dấu hiệu ngày càng sâu sắc.