Một năm “cất cánh” của Bầu Hiển: Khởi công sân bay nghìn tỷ, rót vốn Vietravel Airlines, gặp Quốc vương Bhutan bàn chuyện làm ăn quốc tế

Ngày 20/8/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đã tới thăm Tập đoàn T&T Group.

Tại đây, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group – ông Đỗ Quang Hiển đã chia sẻ các hoạt động nổi bật của Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB.

Ông Đỗ Quang Hiển bày tỏ mong muốn thiết lập các hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Bhutan trong một số lĩnh vực đang là thế mạnh của Bhutan và cũng là thế mạnh của T&T Group như: du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Đáng chú ý, trong lĩnh vực hàng không, với việc đang sở hữu hãng hàng không Vietravel Airlines, ông Đỗ Quang Hiển đề xuất với Quốc vương Bhutan việc mở đường bay thẳng giữa Bhutan và Việt Nam thông qua việc hợp tác với Bhutan Airlines.

Việc mở đường bay trực tiếp không chỉ thúc đẩy du lịch, vận chuyển hàng hóa, mà còn góp phần quan trọng trong phát triển giao thương, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước nói riêng, giữa Bhutan và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Tại buổi gặp gỡ, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck khẳng định, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cũng chia sẻ về tầm nhìn phát triển Thành phố Thức tỉnh – dự án đô thị mới mà Bhutan đang triển khai. Với quy mô lớn, đòi hỏi nhiều hạng mục hạ tầng trọng điểm như sân bay quốc tế, nhà ga, cùng nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng và thiết bị, Bhutan mong muốn tăng cường hợp tác, tìm kiếm thêm nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế để bảo đảm hiệu quả và tính bền vững.

Ngoài sự kiện trên, trong hơn 1 năm trở lại đây, T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển đã liên tục có những động thái đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực hàng không.

Vào đầu tháng 7/2024, liên danh nhà đầu tư T&T – CIENCO 4 chính thức khởi công dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Đây là cảng hàng không thứ 2 tại Việt Nam đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), sau Cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh).

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án có quy mô hơn 265 ha, được xây dựng đạt tiêu chuẩn Cảng hàng không cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp II, có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm.

Dự kiến đến tháng 7/2026, Cảng hàng không Quảng Trị sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng.

Đến tháng 12/2024, T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực hàng không, trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines (hãng hàng không Vietravel).

Theo ông Đỗ Quang Hiển, trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines là cột mốc quan trọng của T&T Airlines, T&T SuperPort nói riêng và Tập đoàn T&T Group nói chung trong giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp.

Việc hợp tác, đầu tư này không chỉ mang lại nguồn lực vững mạnh cùng nhiều giá trị, cơ hội mới cho Vietravel Airlines trong việc nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải, hàng không và du lịch, tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế.

Vietravel Airlines được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi các dự án hạ tầng – logistics – hàng không đã và đang được triển khai của T&T Group.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, tại Quảng Trị, đại diện T&T Group và Capital A đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, đề xuất đầu tư Tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay, bao gồm các hạng mục như: Trung tâm vận tải hàng không, logistics; khu sản xuất - lắp ráp, bảo trì - bảo dưỡng máy bay; trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm hàng không… và các khu chức năng hỗn hợp đô thị - thương mại dịch vụ.

Sau khi nghe đại diện Tập đoàn Capital A và Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư Tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay… lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nhận định, Tổ hợp này phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư các dự án chiến lược của tỉnh và định hướng hình thành các khu chức năng tại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành, hỗ trợ tối đa liên doanh nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án. Đồng thời, tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn về pháp lý, quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật… tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Có thể thấy, chỉ trong vòng hơn 1 năm, T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển đã liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực hàng không – từ khởi công dự án sân bay, đầu tư chiến lược vào Vietravel Airlines, đề xuất xây Tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay cho đến mở rộng hợp tác quốc tế với Bhutan - Đây là những bước đi chiến lược, cho thấy định hướng phát triển lâu dài của Tập đoàn.



