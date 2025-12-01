Một nam ca sĩ túm tóc, đấm hai cô gái liên tiếp ở ga tàu

Ngày 30/12, trang Sina đưa tin một người hâm mộ đã đăng tải đoạn video nam ca sĩ Linh Siêu có hành vi bạo lực với người hâm mộ tại ga tàu cao tốc. Theo đó, những fan cuồng quá khích liên tục bám theo và tới gần chụp ảnh Linh Siêu, nam nghệ sĩ không kiềm chế được cảm xúc đã túm tóc một cô gái khiến cô ngã ra trước ống kính của nhiều người. Tại hầm để xe, Linh Siêu cũng đấm một fan nữ khác khiến quản lý phải chạy tới can ngăn.

Hình ảnh nam ca sĩ nổi tiếng hành hung người hâm mộ gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc với hơn 200 triệu lượt đọc và đang trở thành đề tài gây tranh cãi nhất trên Weibo.

Linh Siêu hành hung hai cô gái được cho là người hâm mộ cuồng.

Trong đó, có những người cho rằng dù bị fan làm phiền, nghệ sĩ nên có cách giải quyết văn minh hơn. Hành động của Linh Siêu quá bạo lực và có thể khiến nam nghệ sĩ gặp rắc rối khi đánh người nơi công cộng, tạo nên hình ảnh xấu cho giới giải trí.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lại tỏ ra đồng tình với Linh Siêu. Họ cho rằng những fan cuồng rất đáng sợ, thậm chí là trơ trẽn. Fan cuồng có tâm lý lệch lạc, cảm thấy hả hê khi khiến thần tượng khó chịu, sợ hãi, suy sụp. Họ khiêu khích và quấy rầy người nổi tiếng để được chú ý, khi các ngôi sao xúc phạm hoặc đánh họ, fan cuồng đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi sự việc trở nên căng thẳng, công ty quản lý của Linh Siêu ra thông báo phủ nhận việc tấn công người hâm mộ. Phía nam ca sĩ cho biết anh chỉ đang cố gắng lấy điện thoại của fan và đập vỡ màn hình, không có việc bạo lực thể chất. Người liên quan được xác định đã quấy rầy Linh Siêu trong một thời gian dài. Hai bên đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại điện thoại và không có việc người hâm mộ báo cáo cảnh sát về cuộc ẩu đả.

Theo Sina , thực trạng fan cuồng đeo bám thần tượng tại Trung Quốc rất đáng lên án khi có nhiều trường hợp nghệ sĩ rơi vào tình huống nguy hiểm vì bị đuổi theo. Nhiều ngôi sao phải chịu đựng sự xuất hiện mọi lúc của fan cuồng, sau đó còn nhận những tin đồn bịa đặt bôi nhọ.

Linh Siêu sinh năm 2001 tên thật là Lý Anh Siêu, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, Trung Quốc. Anh nổi tiếng khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Idol Producer (tên khác Thực tập sinh thần tượng, Produce 101 phiên bản Trung Quốc) năm 2018 và đạt hạng 15.

Linh Siêu được mệnh danh là "tiểu vương tử", là ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc.

Sau đó, Linh Siêu thành lập nhóm nhạc Oner với hai thành viên Nhạc Nhạc, Mộc Tử Dương. Oner đang rất được yêu thích tại Trung Quốc với phong cách cá tính, âm nhạc bắt tai và ngoại hình đẹp. Nam nghệ sĩ từng tham gia đóng vai phụ trong phim Khi em mỉm cười rất đẹp và Thiên cổ quyết trần .