Một nam ca nhạc sĩ thần tượng Đan Trường, ảnh treo đầy nhà, được thần tượng làm cho điều này

Ban tổ chức đại nhạc hội "Việt Nam Tinh Hoa - Anh Em Bốn Bể Một Nhà" sẽ diễn ra vào ngày 28/4 vừa thông báo, ca sĩ Đan Trường đã nhận lời tham gia chương trình.

Nói thêm với truyền thông, ca nhạc sĩ A Tuân - đại diện ban tổ chức tiết lộ, anh vốn thần tượng Đan Trường từ thời trẻ.

" Ngày xưa tôi cũng giống rất nhiều khán giả khác, là fan của anh Đan Trường. Hồi còn đi học, tôi để tóc hai mái giống anh, trong nhà treo hình anh khắp nơi. Băng cassette của anh Trường thì gần như băng nào tôi cũng có. Thời học sinh, sinh viên, tôi thường hát karaoke, nghêu ngao những ca khúc của anh" , A Tuân nhớ lại.

Ca nhạc sĩ A Tuân.

Đan Trường sẽ xuất hiện trong đêm đại nhạc hội vào ngày 28/4.

Anh kể thêm, thời điểm mới chập chững sáng tác nhạc ở Long Xuyên (An Giang), từng có lần mạnh dạn mang ca khúc của mình gửi cho Đan Trường với mong muốn được thần tượng chú ý. Dù khi đó cơ hội chưa thành hiện thực nhưng ký ức ấy đã trở thành một động lực lớn trên con đường âm nhạc của anh sau này.

Nhiều năm sau, từ một người mê nhạc "anh Bo", A Tuân đã trở thành nhạc sĩ, nhà tổ chức đứng sau nhiều dự án âm nhạc và sự kiện quy mô.

Lần tái ngộ này với Đan Trường vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với anh. Đặc biệt, A Tuân còn sáng tác riêng một ca khúc dành cho Đan Trường, và hai nghệ sĩ dự kiến sẽ có màn song ca trong chương trình.

Trong đêm nhạc, Đan Trường cũng sẽ trình diễn ca khúc "Lệ Ngang Trời" - bản hit đang lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng TikTok, đồng thời mang đến những tiết mục đặc biệt dành tặng khán giả trong đại nhạc hội.

Anh Tuân thừa nhận thần tượng anh Bo từ thời thanh xuân, trong nhà đầy hình ảnh và băng cassette của nam ca sĩ.

"Việt Nam Tinh Hoa - Anh Em Bốn Bể Một Nhà" là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động toàn cầu do A Tuân khởi xướng, tiếp nối thành công của chương trình "Thiện Tâm Đại Địa" từng tổ chức tại Thái Lan vào ngày 8/6/2025, quy tụ đại diện nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia với thông điệp vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

Gần đây, ca nhạc sĩ A Tuân ghi dấu ấn với sự trở lại mạnh mẽ trong lĩnh vực âm nhạc sau thời gian dài tập trung cho các hoạt động kinh doanh và cộng đồng.

Đặc biệt, ca khúc Lệ Ngang Trời do anh sáng tác đã tạo nên hiện tượng trên nền tảng TikTok, vượt mốc 2 tỷ lượt xem từ cuối năm 2025, trở thành một trong những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, được đông đảo người dùng sáng tạo nội dung, cover và sử dụng trong các video.