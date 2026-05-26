Một 'mỏ vàng' của Việt Nam sắp chạm mốc tỷ USD: Anh liên tục săn lùng, hàng Việt chinh phục hơn 110 quốc gia

Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Anh đang ghi nhận tín hiệu tích cực trong những tháng đầu năm 2026, bất chấp bối cảnh thị trường này giảm mạnh nhập khẩu từ thế giới. Diễn biến trái chiều này cho thấy cá ngừ Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng thị phần tại một trong những thị trường tiêu thụ thủy sản đáng chú ý của châu Âu.

Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang Anh trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 3 triệu USD, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm 2025. Dù xuất khẩu theo từng tháng có sự biến động nhất định, xu hướng chung vẫn cho thấy đà phục hồi tích cực sau giai đoạn tăng trưởng chậm của năm trước.

Điểm đáng chú ý là mức tăng của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nhập khẩu cá ngừ của Anh từ toàn thế giới lại giảm mạnh. Theo thống kê từ Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), trong 2 tháng đầu năm 2026, Anh nhập khẩu khoảng 82 triệu USD cá ngừ, giảm tới 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này đồng nghĩa với việc cá ngừ Việt Nam đang đi ngược xu hướng chung của thị trường. Trong khi nhiều nguồn cung sụt giảm, sản phẩm từ Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng, qua đó cải thiện đáng kể vị thế tại Anh.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng kết quả này phản ánh khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam trước những thay đổi về nhu cầu tiêu dùng cũng như yêu cầu nhập khẩu từ thị trường châu Âu. Những mặt hàng cá ngừ chế biến, đóng hộp và sản phẩm tiện lợi tiếp tục được người tiêu dùng Anh quan tâm trong bối cảnh xu hướng tiết kiệm chi tiêu vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, Anh vẫn được xem là thị trường cạnh tranh cao đối với ngành cá ngừ. Ecuador, Mauritius và Ghana hiện vẫn là những nhà cung cấp lớn nhất cho quốc gia này nhờ lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng ổn định.

Ngoài áp lực cạnh tranh về giá, doanh nghiệp Việt Nam còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe liên quan đến truy xuất nguồn gốc, khai thác bền vững và yêu cầu môi trường. Đây được xem là yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng tại các thị trường cao cấp như Anh trong thời gian tới.

Dù vậy, việc xuất khẩu vẫn tăng trưởng trong lúc tổng nhập khẩu của Anh sụt giảm được xem là tín hiệu tích cực đối với ngành cá ngừ Việt Nam. Nếu tiếp tục tận dụng tốt các lợi thế từ hiệp định thương mại và nâng cao chất lượng sản phẩm, Anh có thể trở thành một trong những thị trường tăng trưởng đáng chú ý của cá ngừ Việt Nam trong năm 2026.



