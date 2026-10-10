Một mình VinFast bán nhiều hơn Toyota, Mitsubishi, Ford, Kia và Mazda cộng lại trong tháng 9, tự phá kỷ lục của chính mình

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bán 177.697 ô tô điện tại Việt Nam. Con số này vượt cả doanh số 175.099 xe mà hãng đạt được trong toàn bộ năm 2025, vốn đã là mức kỷ lục đối với một thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam.

VinFast vừa công bố đã bàn giao 23.624 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2026, đạt mức tăng trưởng 17% so với tháng 8. Trong khi đó, toàn bộ ô tô Toyota, Mitsubishi, Ford, Kia và Mazda bán tại Việt Nam trong tháng 9/2026 là 19.486 chiếc.

Cụ thể, theo số liệu tháng 9/2026 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota là thương hiệu dẫn đầu nhóm này với 6.935 xe, tiếp đến là Mitsubishi với 3.890 xe, Ford đạt 3.265 xe, Kia đạt 2.846 xe và Mazda đạt 2.550 xe.

Như vậy, hãng xe do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập bán nhiều hơn 21% tổng doanh số của cả 5 thương hiệu ô tô Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc nói trên.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bán 177.697 ô tô điện tại Việt Nam. Con số này vượt cả doanh số 175.099 xe mà hãng đạt được trong toàn bộ năm 2025, vốn đã là mức kỷ lục đối với một thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam. Khi năm 2026 vẫn còn ba tháng nữa mới kết thúc, VinFast đã tự phá kỷ lục doanh số cả năm của chính mình.

Hai trong số những mẫu xe bán chạy nhất của VinFast là VF 3 và Limo Green.

VinFast VF 3 là mẫu ô tô điện mini với thiết kế nhỏ gọn, hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị. Trong tháng 9, VinFast bàn giao 6.474 chiếc VF 3, chỉ thấp hơn 461 chiếc so với doanh số của toàn bộ thương hiệu Toyota tại Việt Nam.

Tính từ đầu năm, VF 3 đã đạt doanh số 42.272 chiếc, trở thành một trong những nguồn đóng góp lớn nhất vào kết quả bán hàng của VinFast.

Limo Green là dòng MPV điện 7 chỗ được phát triển với định hướng phục vụ kinh doanh vận tải. Trong tháng 9, có 5.027 chiếc Limo Green được bàn giao, cao hơn doanh số của toàn bộ thương hiệu Mitsubishi hoặc Ford tại Việt Nam trong cùng tháng. Cộng dồn 9 tháng, doanh số Limo Green đạt 40.018 xe.

Dù vậy, sự gia tăng doanh số VinFast không có nghĩa những hãng xe truyền thống đang đồng loạt suy giảm.

Thực tế, báo cáo VAMA cho thấy tổng doanh số của các thành viên hiệp hội và một số đơn vị nhập khẩu trong tháng 9 đạt 35.094 xe, tăng 38% so với tháng trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng nhóm xe du lịch ghi nhận mức tăng 47% so với tháng 8.