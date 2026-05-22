Một mẫu xe Trung Quốc nhận 25.000 đơn hàng sau nửa ngày mở bán

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng vừa tạo chú ý lớn trên thị trường khi mẫu SUV hoàn toàn mới Xpeng GX ghi nhận tới 24.863 đơn đặt hàng chỉ sau 12 giờ mở bán, cho thấy sức nóng ngày càng tăng của phân khúc xe điện cao cấp tại Trung Quốc.

Theo công bố từ Xpeng ngày 21/5, mẫu GX được phân phối với 8 phiên bản, giá bán dao động từ 279.800 nhân dân tệ đến 359.800 nhân dân tệ (khoảng 41.100–52.900 USD).

Đáng chú ý, ông Hà Tiểu Bằng (He Xiaopeng), Chủ tịch Xpeng, cho biết phiên bản Ultra cao cấp nhất chiếm hơn 80% tổng số đơn đặt hàng, cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc đang ngày càng sẵn sàng chi mạnh cho các mẫu xe điện công nghệ cao.

Xpeng GX được định vị là SUV cỡ lớn với thiết kế hiện đại mang phong cách tương lai. Xe sở hữu dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang đầu xe, tay nắm cửa ẩn, mui nổi và cụm đèn hậu liền mạch. Kích thước xe dài 5.265 mm, rộng gần 2 mét và trục cơ sở đạt 3.115 mm, thuộc nhóm SUV điện cỡ lớn trên thị trường.

Khoang cabin tập trung mạnh vào trải nghiệm công nghệ. Xe được trang bị vô-lăng điều khiển điện tử steer-by-wire, màn hình trung tâm 17,3 inch độ phân giải 3K, hệ thống âm thanh AI 33 loa cùng ghế “không trọng lực” ở hàng ghế thứ hai.

Xpeng cũng tích hợp nhiều chi tiết hướng tới trải nghiệm cao cấp như sạc không dây nâng hạ tự động, đèn nội thất ambient lighting và vật liệu da xuyên sáng.

Về vận hành, Xpeng GX có cả phiên bản xe điện thuần (BEV) và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Bản EREV sử dụng động cơ xăng 1.5T kết hợp hai mô-tơ điện, cho phạm vi chạy điện thuần lên tới 430 km và tổng quãng đường di chuyển đạt 1.585 km theo chuẩn CLTC.

Trong khi đó, bản BEV cao cấp dùng pin 110 kWh cho tầm hoạt động tối đa tới 750 km. Phiên bản dẫn động cầu sau dùng pin 91,9 kWh có thể chạy khoảng 665 km sau mỗi lần sạc.

Sự bùng nổ đơn hàng của GX diễn ra trong bối cảnh Xpeng đang tìm cách lấy lại đà tăng trưởng sau nhiều tháng doanh số suy giảm. Năm ngoái, mẫu sedan giá rẻ Mona M03 từng giúp hãng lập kỷ lục hơn 42.000 xe bán ra trong một tháng. Tuy nhiên bước sang năm 2026, doanh số Xpeng đã giảm liên tiếp 4 tháng so với cùng kỳ.

Giới phân tích cho rằng GX có thể trở thành quân bài chiến lược mới của Xpeng trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt với Tesla, Li Auto, Huawei Aito và BYD tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới.



