Một mẫu iPhone 17 bất ngờ giảm giá, ai đang muốn mua nên "chốt đơn" ngay

Sáng 19/9, bộ ba iPhone 17 và iPhone Air chính thức lên kệ tại Việt Nam. Theo các đại lý, sức mua iPhone 17 tiêu chuẩn tăng mạnh so với iPhone 16 năm ngoái, nhưng vẫn kém xa hai phiên bản cao cấp 17 Pro và 17 Pro Max.

Tại thị trường Việt Nam đây gần như đã trở thành thói quen quen thuộc, đó là mỗi khi Apple ra mắt iPhone mới, phần đông người dùng thường ưu tiên chọn các phiên bản Pro cao cấp nhất để được trải nghiệm trọn vẹn những công nghệ và tính năng mới mẻ nhất.

Không ít cửa hàng xác nhận iPhone 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng cháy hàng trước cả thời điểm mở bán, nguồn cung hiện không đủ đáp ứng, kéo giá bán trên thị trường thứ cấp tăng cao.

Dẫu vậy, sức mua iPhone 17 bản tiêu chuẩn cũng không hề nhỏ. Đáng chú ý hơn, chỉ sau vài ngày, một số đại lý ủy quyền Apple đã giảm giá iPhone 17 bản 512 GB xuống còn 31,19 triệu đồng, thấp hơn 300.000 đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, bản 256 GB vẫn giữ nguyên giá.

Thống kê tại một số đại lý trong nước cho thấy mức độ quan tâm đến iPhone bản thường năm nay tăng mạnh so với trước. Hai ngày sau khi mở bán, đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết iPhone 17 có lượng đăng ký cao hơn 25% so với bản tiền nhiệm năm ngoái, một số model đang hết hàng.

Mức độ quan tâm của người dùng Việt đến iPhone 17 bản thường năm nay tăng mạnh so với trước. (Ảnh: The Verge)

Tương tự, hệ thống Di Động Việt cũng xác nhận iPhone 17 bản tiêu chuẩn có sức mua tốt hơn dự đoán, xếp sau 17 Pro và 17 Pro Max nhưng cao hơn iPhone Air, trái với dự đoán về sức hút của mẫu siêu mỏng trước đó. Khoảng 8% khách hàng chọn iPhone 17 và 80% trong số đó chọn bản 256GB, phần lớn là màu tím.

Theo đại diện cửa hàng, những người mua iPhone 17 chủ yếu nâng cấp từ iPhone 11, 12 hoặc 13: "Họ cần một máy đủ mạnh với chip A19, màn hình lớn và thiết kế mới, nhưng vẫn ở mức giá dễ tiếp cận so với dòng Pro. Có thể thấy iPhone 17 đã hình thành một tập khách hàng riêng rõ rệt", người này cho biết.

Nhu cầu này không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn bùng nổ trên toàn cầu. The Information tiết lộ Apple đã yêu cầu các nhà máy tăng ít nhất 30% sản lượng iPhone 17 tiêu chuẩn sau khi chứng kiến lượng đặt trước vượt dự báo. Reuters cũng cho biết Luxshare Precision và Foxconn, hai đối tác lắp ráp chính, đã được đề nghị nâng sản lượng hàng ngày của iPhone 17 lên 40%.

Diễn biến này cho thấy iPhone 17 đang dần thoát khỏi cái bóng của dòng Pro, hình thành tập khách hàng riêng biệt và hứa hẹn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong thời gian tới, đặc biệt khi nguồn cung ổn định và loạt màu sắc mới tiếp tục chinh phục người dùng trẻ.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max vẫn là 2 phiên bản được người dùng Việt ưa chuộng nhất.

2025 là năm đầu tiên Apple mở bán sớm iPhone tại thị trường Việt Nam. Điều này đã khiến cho nhu cầu mua sắm của khách hàng trong nước tăng cao.

Trong 3 ngày đầu mở bán, thị trường Việt Nam ghi nhận sức chi tiêu khổng lồ, lên tới hàng nghìn tỷ đồng dành cho iPhone mới. Thế Giới Di Động thông tin có hơn 100.000 khách đặt cọc, trong khi Viettel Store công bố trên website con số hơn 70.000 đơn. Các hệ thống quy mô nhỏ hơn như Minh Tuấn Mobile hay Di Động Việt cũng ghi nhận khoảng 20.000 khách mua máy. Con số này còn chưa tính đến doanh thu lớn từ những chuỗi bán lẻ khác như FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile hay ShopDunk, vốn chưa công bố chi tiết.