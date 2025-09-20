Một mẫu điện thoại Trung Quốc giá ngang ngửa iPhone 17, nhưng lại sở hữu thứ mà Apple chưa thể làm được

Apple vừa chính thức trình làng iPhone 17 – mẫu smartphone thế hệ mới được kỳ vọng duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường cao cấp. Trước đó, OPPO cũng tung ra Find X8 với mức giá tương đương, cấu hình phần cứng vượt trội, đặt ra câu hỏi: giữa hai sản phẩm đình đám này, đâu mới là lựa chọn xứng đáng hơn cho người dùng Việt?

Đọ sức phần cứng: Trung Quốc “tấn công” bằng thông số, Apple giữ thế ổn định

OPPO Find X8 được trang bị chip Dimensity 9400 sản xuất trên tiến trình 3nm, đi kèm dung lượng RAM từ 12 đến 16GB và bộ nhớ tối đa 1TB. Trong khi đó, iPhone 17 sở hữu chip A19 của Apple – vốn nổi tiếng với sức mạnh xử lý đơn nhân, GPU tối ưu và khả năng kết hợp chặt chẽ với iOS. Dù RAM của iPhone khiêm tốn hơn, trải nghiệm thực tế thường vẫn mượt mà nhờ phần mềm tối ưu.

Màn hình cũng là điểm đối sánh đáng chú ý. OPPO mang tới tấm nền AMOLED 6,59 inch, độ sáng cực đại lên tới 4.500 nits, tần số quét 120Hz và tốc độ phản hồi cảm ứng cao. iPhone 17 sử dụng OLED 6,3 inch, cũng đạt 120Hz, hỗ trợ Always-On Display và HDR. Nếu xét thuần về độ sáng và độ “hoành tráng” của thông số, OPPO có phần nhỉnh hơn.

Camera: AI hay tinh chỉnh phần mềm?

OPPO Find X8 trang bị cụm ba camera 50MP (chính, góc rộng, telephoto), cho khả năng chụp đa dạng trong nhiều tình huống, từ phong cảnh tới chân dung, kể cả zoom xa. Điểm cộng lớn là khả năng kết hợp phần cứng mạnh với trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện chụp đêm, xử lý chi tiết zoom xa và tối ưu chân dung. Nhờ đó, người dùng có thể chụp ảnh đa dạng và sắc nét trong hầu hết mọi điều kiện ánh sáng.

iPhone 17 bản tiêu chuẩn chỉ dừng lại ở ống kính chính 48MP và góc siêu rộng, thiếu telephoto quang học – vốn chỉ có trên bản Pro/Pro Max. Tuy nhiên, ưu thế của Apple nằm ở phần mềm: hình ảnh từ iPhone thường được xử lý màu sắc hài hòa, cân bằng sáng tốt, phục vụ nhu cầu “chụp nhanh, dùng ngay” mà không cần chỉnh sửa nhiều.

Pin và sạc: OPPO vượt trội tốc độ, Apple duy trì an toàn

Người dùng quan tâm tới pin sẽ khó bỏ qua OPPO Find X8: dung lượng gần 5.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc không dây 50W, rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy. iPhone 17 dù được cải thiện pin so với thế hệ trước, song Apple vẫn duy trì triết lý sạc “chậm nhưng bền”, đồng nghĩa với tốc độ nạp không thể sánh bằng đối thủ Trung Quốc.

Giá bán tại Việt Nam: Khoảng cách không nhỏ

Hiện tại, OPPO Find X8 bản 16GB/512GB đang có giá khoảng 21,5 – 23 triệu đồng tại các hệ thống bán lẻ lớn. Trong khi đó, iPhone 17 bản thường 256GB mở bán với mức giá xấp xỉ 25 triệu đồng, bản 512GB lên tới hơn 31 triệu đồng. Đặc biệt, dòng iPhone 17 Pro Max 256GB thậm chí tiệm cận ngưỡng 38 triệu đồng.

Như vậy, xét cùng phân khúc bộ nhớ, OPPO Find X8 đang rẻ hơn khoảng 3 – 5 triệu đồng so với iPhone 17 bản thường, trong khi lại mang nhiều thông số phần cứng vượt trội.

Trải nghiệm hệ sinh thái: Khác biệt trong triết lý

Đây là điểm then chốt. Với người dùng gắn bó lâu năm với các thiết bị Apple như MacBook, iPad, AirPods, iPhone 17 là mảnh ghép hoàn hảo, mang lại sự đồng bộ, bảo mật cao và cam kết cập nhật phần mềm lâu dài. Trong khi đó, OPPO Find X8 lại hấp dẫn ở khả năng phần cứng mạnh, pin lớn, camera đa dạng – thích hợp cho người dùng muốn tận hưởng công nghệ mới với mức chi phí hợp lý hơn.

Chọn máy theo nhu cầu, không chỉ theo thương hiệu

Đặt lên bàn cân, có thể thấy OPPO Find X8 vượt trội về thông số kỹ thuật, camera đa dạng và tốc độ sạc, đồng thời có lợi thế giá bán dễ tiếp cận hơn. Ngược lại, iPhone 17 tuy “bảo thủ” hơn về phần cứng, nhưng đem đến sự ổn định, hệ sinh thái và giá trị lâu dài, đổi lại mức giá cao hơn đáng kể.

Với nhóm khách hàng 30–50 tuổi, nếu ưu tiên một chiếc điện thoại pin bền, sạc nhanh, nhiều tính năng hữu ích phục vụ công việc và giải trí, OPPO Find X8 là lựa chọn “đáng tiền” hơn. Ngược lại, nếu coi trọng sự ổn định, bảo mật và hệ sinh thái Apple phục vụ công việc, iPhone 17 vẫn xứng đáng là khoản đầu tư lâu dài.



