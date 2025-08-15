Một loại ‘siêu thực phẩm’ của Việt Nam sang Pháp đắt hàng kỷ lục: Xuất khẩu tăng 108%, 80 quốc gia khác cũng đã ‘chốt đơn’

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), sau khi sụt giảm sâu trong năm 2024, xuất khẩu cá ngừ sang Pháp trong nửa đầu năm 2025 đã tăng trở lại. Cụ thể, giá trị xuất khẩu đã đạt hơn 1,5 triệu USD, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2024. Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) năm 2024, Pháp đang là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn thứ 3 trong khối EU, với xu hướng chuộng sản phẩm tiện lợi, an toàn và có chứng nhận bền vững.

Các sản phẩm chủ lực bao gồm thịt/loin cá ngừ đông lạnh phi lê và cá ngừ đồ hộp. Trong đó, so với cùng kỳ năm 2024, xuất các sản phẩm thịt/loin cá ngừ đông lạnh của Việt Nam năm nay tăng phi mã. Các đơn hàng liên tục được xuất sang thị trường này trong 6 tháng đầu năm.

Năm 2024, Pháp nhập khẩu khoảng 107 nghìn tấn cá ngừ, trong đó là các sản phẩm cá ngừ đóng hộp, và là nước tiêu thụ lớn ở châu Âu Mỗi người Pháp tiêu thụ bình quân 1,3 kg cá ngừ/năm, thấp khoảng ½ so Malta (3,4 kg/người) nhưng đứng trong nhóm cao nhất ở EU. Tiêu thụ cá ngừ đóng hộp tại Pháp tăng trưởng nhờ xu hướng ăn uống nhanh gọn, giàu protein, và lựa chọn lành mạnh, đặc biệt từ các thương hiệu như Petit Navire, Saupiquet, Rio Mare – trong đó nhiều sản phẩm đạt chứng nhận MSC.

Tại thị trường cá ngừ Pháp đang có sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp. Trong số các nguồn cung nội khối, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chiếm tỷ trọng lớn về cung cấp sản phẩm chế biến (đóng hộp, fillet đông lạnh) cho Pháp. Họ có lợi thế về quy mô chế biến, chuỗi logistic ngắn trong EU và thương hiệu quen thuộc trên kệ siêu thị.

Còn trong số các nguồn cung ngoài khối, Ecuador vẫn là nguồn cung cá ngừ chính. Ecuador với lợi thế về đội tàu đánh bắt hùng mạnh, lại được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang EU, nên các sản phẩm cá ngừ của nước này luôn có giá cạnh tranh, đặc biệt là các sản phẩm cá ngừ đóng hộp.

Ngoài Ecuador, Seychelles, Bờ Biển Ngà, Indonesia, Philippines và Việt Nam cũng đang nỗ lực gia tăng xuất khẩu sang thị trường Pháp trong những năm qua. Trong đó, Việt Nam nổi bật ở nguồn fillet/loin đông lạnh và một số sản phẩm chế biến giá trị gia tăng.

Tính đến năm 2024, cá ngừ Việt Nam được xuất khẩu sang khoảng 80 nước trên thế giới, bao gồm cả những thị trường "khó tính" như Italy, Ba Lan, Canada, Chile và Bồ Đào Nha. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 989 triệu USD, tăng 17% so với năm trước.

Dự báo trong năm 2025, nếu doanh nghiệp Việt Nam có thể gia tăng xuất khẩu nếu tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn xanh và xu hướng tiêu dùng bền vững tại châu Âu. Tuy nhiên, để làm điều này chính phủ cũng cần sớm tháo gỡ những vướng mắc về nguồn nguyên liệu đánh bắt trong nước, các vấn đề tắc nghẽn trong khâu cấp chứng từ khai thác,… cho các doanh nghiệp.