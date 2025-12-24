Một loại nông sản Việt Nam vừa làm một điều 35 năm chưa từng có

Ảnh minh họa

Số liệu Hải quan cho thấy, hết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 64 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ và vượt mức cao nhất của cả năm 2024. Với đà này, mục tiêu 70 tỷ USD cho cả năm đang cận kề.

Trong bức tranh chung, nhóm nông sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch 34,24 tỷ USD, tăng 15%. Điểm khác biệt của năm nay nằm ở động lực tăng trưởng tập trung rõ nét hơn, khi rau quả vươn lên dẫn dắt về quy mô, còn cà phê tạo dấu ấn mạnh về giá trị.

Cụ thể, trong tháng 11/2025, Việt Nam xuất khẩu gần 89.000 tấn cà phê, thu về khoảng 508 triệu USD, tăng 41% về lượng và tăng 44,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của cà phê trong nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,4 triệu tấn, kim ngạch 7,94 tỷ USD – con số chưa từng có trong lịch sử xuất khẩu cà phê từ giai đoạn 1990 đến nay. Đáng chú ý, trong khi sản lượng chỉ tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu lại tăng tới 60,9%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 5.661 USD/tấn, tăng gần 40% so với năm 2024.

EU tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của cà phê Việt Nam, chiếm hơn 40% tổng kim ngạch. Trong đó, Đức lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD nhập khẩu cà phê từ Việt Nam. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ và nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Năm 2025 được đánh giá là một năm thành công của ngành cà phê Việt Nam khi hoạt động xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng ổn định, chủ yếu nhờ mặt bằng giá cà phê thế giới neo ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt. Nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn vẫn được duy trì, tạo nền tảng vững chắc cho kim ngạch xuất khẩu.

Kết quả ấn tượng của ngành cà phê Việt Nam trong niên vụ 2024–2025 không chỉ đến từ sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu đẩy giá lên cao, mà còn là thành quả của quá trình chuyển đổi mạnh mẽ về chất lượng, giá trị và thương hiệu.

Những năm gần đây, Việt Nam đang dần trở thành trung tâm chế biến sâu của ngành cà phê thế giới, khi nhiều tập đoàn lớn tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất và đầu tư vào công nghệ hiện đại. Cùng với đó, nước ta hiện giữ vững vị thế quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta số 1 thế giới – dòng sản phẩm ngày càng được các nhà rang xay ưa chuộng cho nhu cầu pha trộn và sản xuất cà phê hòa tan.