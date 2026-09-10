Một lĩnh vực tại Nga tăng trưởng nhanh gấp 4,5 lần GDP, tạo việc làm cho hơn 3,5 triệu người

Đó là nền kinh tế sáng tạo của Nga.

Theo TASS, Quỹ Tổng thống về Sáng kiến Văn hóa cho biết nền kinh tế sáng tạo của Nga đang tăng trưởng nhanh gấp 4,5 lần GDP của nước này.

“Nền kinh tế sáng tạo của Nga đang tăng trưởng nhanh gấp 4,5 lần GDP. Tỷ trọng của lĩnh vực này đã đạt 4,2%, so với mục tiêu 6%, đồng thời tạo việc làm cho hơn 3,5 triệu người”, thông báo cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Phát triển Công nghiệp Sáng tạo thuộc Phòng Xã hội Nga Roman Karmanov, đồng thời là Tổng giám đốc Quỹ Tổng thống về Sáng kiến Văn hóa, cho biết ủy ban bắt đầu hoạt động bằng việc mời đại diện các khu vực của Nga tham gia thảo luận về phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo.

Theo TASS