Theo công bố từ báo cáo tài chính của Ngân hàng Á Châu (ACB), thu nhập lãi ròng trong quý 4/2023 đạt 6.300 tỷ đồng (tăng 1% theo quý nhưng lại giảm 3% theo năm). ACB cho biết tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) ở mức 3,76% (giảm 38 điểm cơ bản).



Tuy nhiên, ngân hàng kỳ vọng NIM sẽ phục hồi lên khoảng 4,0% trong năm 2024 nhờ chi phí vốn (COF) giảm. COF của ACB là 3,6% trong quý 4/2023 (giảm 70 điểm cơ bản so với quý 3/2023 và giảm 1,1 điểm phần trăm so với quý 2/2023).

Thu nhập từ phí ròng trong quý 4/2023 của ACB giảm 5% theo quý và 22% theo năm. Nguyên nhân của sự sụt giảm này phần lớn là do doanh thu banca trong quý của ngân hàng giảm.

Lãi từ chứng khoán kinh doanh/đầu tư (chủ yếu từ trái phiếu chính phủ) là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận chính của ACB, đạt mức 1.300 tỷ đồng (tăng 42% theo quý, so với mức lỗ 113 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022). Tổng chung, trong quý 4, ngân hàng đạt lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của ACB trong quý 4/2023 đạt 3.000 tỷ đồng (tăng 5% theo quý nhưng giảm 26% theo năm). Ngân hàng cho biết tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cả năm là 33% (giảm 7 điểm phần trăm theo năm) trong năm 2023 và dự kiến CIR sẽ ở mức khoảng 34 - 35% trong năm 2024.

Dự phòng trong quý 4/2023 là 322 tỷ đồng (giảm 38% theo quý nhưng tăng 28% theo năm) và tổng dự phòng năm 2023 là 1.800 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,21% (tăng 1 điểm cơ bản theo quý và tăng 47 điểm cơ bản theo năm). Con số này ở mức 5.890 tỷ đồng, tăng 93% so với đầu năm.

Tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay (LLR) giảm xuống 91% (giảm 3 điểm phần trăm theo quý và giảm 68 điểm phần trăm theo năm). ACB dự báo tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm xuống khoảng 1,0% trong năm 2024.

Lũy kế cả năm 2023, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 24.959 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ACB tăng 27% lên 21.872 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng tăng mạnh từ gần 71 tỷ đồng lên 1.804 tỷ đồng, ACB vẫn báo lãi trước thuế 20.068 tỷ đồng, lãi sau thuế tương ứng đạt gần 16.045 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022.

Trong bảng xếp hạng lợi nhuận, ACB đang là nhà băng cổ phần xếp thứ ba, sau MB và Techcombank. Nếu tính cả nhóm Big4, lợi nhuận ACB hiện đứng ở vị trí thứ 7.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của ngân hàng đạt 719.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 39% lên 114.644 tỷ đồng; tiền cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm mạnh 92% xuống còn gần 280 tỷ đồng. Quy mô tín dụng của ACB đạt gần 488.000, tăng 17,9%. Đây là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Thời điểm cuối năm 2023, tiền gửi của khách hàng tại ACB là 482.703 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác của ACB đạt 89.506,6 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối năm 2022.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng mạnh mẽ và về đích với mức 22%, đứng TOP 5 về tỷ lệ CASA toàn ngành. Năm 2023, số lượng khách hàng tại ACB tăng thêm 28% so với năm 2022, trong đó 63% khách hàng mới đến từ kênh online.

Ông Trần Hùng Huy hiện đang là Chủ tịch hội đồng quản trị của ACB. Ông Huy sinh năm 1978, giữ chức chủ tịch ACB từ tháng 9/2012 khi mới 34 tuổi và đảm nhiệm vị trí này trong hơn 10 năm qua.

Vị lãnh đạo này tốt nghiệp cử nhân 3 chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế vào năm 2000. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Chapman, bang California (Mỹ), Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Golden Gate (Mỹ).

Ông Trần Hùng Huy hiện đang sở hữu gần 133,1 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,427% vốn ngân hàng, trị giá gần 3.434 tỷ đồng.

Đầu tháng 6/2023 vừa qua, trong một sự kiện đặc biệt của ngân hàng ACB, Chủ tịch Trần Hùng Huy trở thành tâm điểm chú ý khi thể hiện hai ca khúc: Always remember us this way và Cô đơn trên sofa.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất của màn trình diễn là khi ông "tắm mưa" vừa nhảy, vừa hát và "cháy" hết mình bên dàn vũ công. Ngay lập tức, Chủ tịch Trần Hùng Huy lọt top 1 trong bảng xếp hạng chủ đề âm nhạc hot nhất trên mạng xã hội trong 24 giờ trước (YouNet SocialTrend thống kê tính tới 13h ngày 6/6/2023).

Từ khóa "Trần Hùng Huy" cũng tăng đột biến theo công cụ Google Trends, đạt hơn 20.000 lượt tìm kiếm sau màn biểu diễn. Cùng với đó, điểm nhận thức về quảng cáo của Ngân hàng ACB đã tăng 7,6 điểm phần trăm trong tháng 6/2023, từ 12,4% lên 20,1%.