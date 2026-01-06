Một kiểu sống bám cực kỳ tinh vi: Bề ngoài con cái ra vẻ tự lập nhưng thực chất cha mẹ phải chi trả mọi khoản

Trong xã hội hiện đại, khái niệm "gặm lão" (sống bám cha mẹ) không còn xa lạ. Nhưng thay vì hình ảnh đứa con ăn bám lộ liễu, một hình thái "gặm lão ẩn mình" đang âm thầm lan rộng. Những người trẻ này bề ngoài trông rất tự lập: không xin tiền, sống đạm bạc với mì gói, tự nhận mình là người theo chủ nghĩa tối giản. Tuy nhiên, đằng sau sự "thanh thản" đó là một kiểu bòn rút tài nguyên và tình cảm gia đình một cách tinh vi.

"Sống tối giản" hay tấm khiên của kẻ trốn tránh?

"Con không tìm được việc phù hợp chứ không phải con kém", "Con có tiêu tiền của bố mẹ đâu"... Những tuyên bố này nghe qua có vẻ đầy lý tưởng và thức thời. Nhưng nhìn kỹ lại, đó thường là sự hợp thức hóa cho việc rút lui khỏi thực tế.

Bản chất của lối sống tối giản là làm giàu tâm hồn bằng cách giảm bớt vật chất, chứ không phải cái cớ để trốn tránh áp lực xã hội. Nhiều người trẻ tuyên bố "nhu cầu thấp", nhưng họ vẫn mặc định hưởng thụ không gian sống, điện nước, internet và sự bảo trợ từ cha mẹ. Họ không chủ động đòi hỏi, nhưng dùng sự im lặng để đổi lấy "sự hỗ trợ không lời". Đây thực chất là một chiến thuật trốn tránh: vừa không phải chịu nhiệt từ thị trường lao động, vừa dùng mác "ít ham muốn" để đổi lấy sự cảm thông từ gia đình.

Ảnh minh họa

Cái giá của sự "tiết kiệm" là tương lai của cha mẹ

Một người trưởng thành không đi làm, mỗi tháng chỉ tiêu vài trăm nghìn đồng nghe có vẻ rất tiết kiệm. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Nền tảng cho sự "an yên" đó là nguồn lực tích lũy cả đời của cha mẹ.

Các chi phí như sửa chữa nhà cửa, duy trì sinh hoạt, thuốc thang khi ốm đau... vốn không xuất hiện trong bảng chi tiêu của người con, nhưng lại do cha mẹ âm thầm gánh vác. Nghiêm trọng hơn, đây là sự "trì hoãn độc lập". Khi cha mẹ già đi, họ cần sự chăm sóc và bảo đảm tài chính từ con cái, thì nay gánh nặng đó bị đẩy lùi vô thời hạn. Cha mẹ rơi vào thế khó: không nỡ thúc ép vì sợ con áp lực, nhưng lại đau lòng nhìn con bị xã hội bỏ lại phía sau, để rồi lặng lẽ bao bọc cho đến khi lực bất tòng tâm.

Tự lập là lời hiếu thảo dịu dàng nhất

Sống "ít tiêu thụ" không giúp con người duy trì được tôn nghiêm lâu dài. Việc không đi làm có thể là một giai đoạn nghỉ ngơi, nhưng không thể là phương thức tồn tại vĩnh viễn. Khi một người cố tình thu hẹp cuộc sống để trì hoãn sự trưởng thành, họ cũng đang lãng phí những năm tháng rực rỡ nhất của đời mình.

Cảm giác lạc lõng sẽ ập đến khi nhìn bạn bè thăng tiến, còn bản thân vẫn quẩn quanh với bát mì gói và những lời tự an ủi sáo rỗng. Sự mệt mỏi về tinh thần và nỗi lo âu sâu kín sẽ dần nuốt chửng những lý tưởng ban đầu.

Nhà của cha mẹ là bến đỗ, nhưng không phải là nơi trú ẩn cả đời. Một người con hiếu thảo thực sự không phải là người nói "con không tiêu tiền của bố mẹ", mà là người đủ bản lĩnh để tiếp nhận gánh nặng cuộc sống, trở thành chỗ dựa cho đấng sinh thành. Đừng lấy "tối giản" làm tấm vải che mắt, cũng đừng lấy "tự do" làm bình phong cho sự trốn tránh. Chỉ khi bước ra xã hội và đối mặt với thực tại, bạn mới hiểu được sức nặng của cuộc sống và tìm thấy giá trị thực sự của bản thân.