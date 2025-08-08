Một khối vật chất bí ẩn khổng lồ dài 400km đang hướng thẳng đến thành phố New York

Một khối đá nóng khổng lồ bên dưới New England dường như là một phần của 'làn sóng' cổ xưa đang di chuyển về phía hàng triệu người Mỹ ở New York. Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Southampton ở Anh và Trung tâm Khoa học Trái đất Helmholtz ở Đức đã phát hiện ra nó bằng phương pháp chụp cắt lớp địa chấn, một phương pháp tương tự như chụp CT Trái đất.

Không giống như các điểm nóng thông thường gần núi lửa, đốm sáng này nằm sâu trong đất liền, ẩn dưới dãy núi Appalachian cổ đại và vẫn đang di chuyển về phía nam, hướng tới New York và New Jersey.

Cho đến nay, những khối địa chất bí ẩn dưới lòng đất này chỉ được nhìn thấy gần núi lửa hoặc xung quanh ranh giới các mảng kiến tạo. Tuy nhiên, New England không nằm gần bất kỳ nơi nào trong số này.

Khối địa chất ngầm này, trước đây được gọi là Dị thường Appalachian Bắc, được tạo thành từ đá nóng bất thường sâu bên dưới lớp vỏ Trái Đất. Nó trải rộng 220 dặm (354 km) và nằm sâu khoảng 125 dặm (200 km), chảy về phía tây nam với tốc độ băng hà 12 dặm/triệu năm. Tốc độ di chuyển chậm của NAA cho thấy nó sẽ tiến đến Thành phố New York trong khoảng 15 triệu năm nữa.

Dù quá trình này đang diễn ra chậm rãi, nhưng chắc chắn không đứng yên.

Các nhà khoa học tin rằng một khối vật chất dài 400km có tên là Dị thường Appalachian phía Bắc vẫn đang di chuyển và định hình các ngọn núi ở Hoa Kỳ

"Sự trào nhiệt này từ lâu đã là một đặc điểm bí ẩn của địa chất Bắc Mỹ", Tom Gernon, nhà khoa học địa chất tại Đại học Southampton, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết. Trong một thời gian, các nhà nghiên cứu cho rằng nó chỉ là magma còn sót lại từ khi Bắc Mỹ tách khỏi Châu Phi 180 triệu năm trước. Tuy nhiên, mốc thời gian đó không trùng khớp. Sự kiện này dường như xảy ra gần đây hơn, khoảng 80 triệu năm trước, khi Greenland và Canada tách ra.

Nghiên cứu mới lưu ý rằng khối đá khổng lồ di chuyển này không đơn độc, và những khối đá cũ hơn có thể là một phần của 'dòng chảy' đá nặng đang chìm dần giống như một cục xi-rô trong nước bên dưới Hoa Kỳ.

Khối vật chất bí ẩn khổng lồ đang định hình những ngọn núi và tiến về phía Manhattan

Để lập bản đồ chuyển động của nó, các nhà khoa học đã sử dụng chụp cắt lớp địa chấn, về cơ bản là chụp cộng hưởng từ (MRI) để khảo sát các mảng kiến tạo. Các mô phỏng của họ cho thấy khối dung nham này đã di chuyển vào sâu trong đất liền như bùn dung nham ngầm.

Áp lực đó có thể là lý do tại sao dãy núi Appalachian vẫn sừng sững bất chấp hàng triệu năm xói mòn. Đá nóng bên dưới chúng hoạt động như một cái kích, nâng lớp vỏ lên từ bên dưới.

Khi khối băng di chuyển, nó cũng có thể giúp giải thích hoạt động núi lửa hiếm gặp hoặc cách kim cương nổi lên bề mặt. Một khối băng khác - khối băng này nằm dưới Greenland - thậm chí có thể ảnh hưởng đến cách các khối băng tan chảy từ bên dưới. Về cơ bản, những vùng nhiệt dưới lòng đất này đang định hình lại đất liền rất lâu sau khi các lục địa ngừng trôi dạt.

Thành phố New York (Mỹ)

Cuối cùng, khối băng sẽ trôi qua dãy Appalachians, và nếu không có lực nâng nhiệt đó, các ngọn núi sẽ bắt đầu sụt lún. Xói mòn sẽ tiếp tục làm giảm độ cao, bào mòn dần độ cao vốn đã cứng đầu bám trụ. Sẽ không có sự sụp đổ. Chỉ là sự tháo gỡ chậm rãi của một quá trình đã bắt đầu từ hàng triệu năm trước.

Cho đến lúc đó, đất đai vẫn giữ được hình dạng nhờ một sức mạnh không ai có thể nhìn thấy. Nó không phải là những mảnh vụn cổ xưa hay nhiệt lượng còn sót lại. Nó là một hệ thống sống, vẫn đang chuyển động, vẫn đang hướng lên trên. Nếu bạn nghĩ rằng mặt đất đã ổn định, hãy nghĩ lại. Lục địa vẫn đang tự sắp xếp lại.

Nguồn: VICE, Daily Mail