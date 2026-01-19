Một khoảnh khắc trên tàu điện ngầm gây bàn tán

Trong đời sống thường ngày, không ít tình huống tưởng chừng rất nhỏ nơi công cộng lại có thể trở thành bài học lớn về cách cư xử và sự thấu hiểu giữa người với người. Chỉ một ánh nhìn thiếu thiện cảm hay một câu nhận xét buột miệng cũng đủ khiến câu chuyện vượt khỏi phạm vi cá nhân, trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đây cũng là những "bài học xã hội" không có trong sách giáo khoa nhưng ai rồi cũng sẽ phải đối mặt.

Mới đây, một đoạn video ghi lại tình huống trên tàu điện ngầm tại Trung Quốc đã thu hút nhiều sự chú ý. Câu chuyện xoay quanh một bà mẹ trẻ, một hành khách trẻ tuổi và phản ứng thẳng thắn của một người phụ nữ trung niên tạo nên khoảnh khắc khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về khái niệm văn minh nơi công cộng.

Ảnh Sohu.

Theo chia sẻ, bà mẹ trẻ tên Tiểu Vân (Trung Quốc) hiếm khi đưa con ra ngoài một mình. Hôm đó, con cô đột nhiên bị sốt, buộc cô phải bế con đi bệnh viện bằng tàu điện ngầm. Trên đường đi, đứa bé khóc ngày một lớn. Với kinh nghiệm làm mẹ, Tiểu Vân hiểu rõ con không quấy, mà là đói.

Giữa toa tàu đông đúc, sau vài phút do dự, cô quay người lại và kín đáo cho con bú. Phần lớn hành khách lựa chọn im lặng hoặc quay đi chỗ khác. Tuy nhiên, một người đàn ông trẻ tuổi đã tỏ thái độ khó chịu và buông lời phàn nàn rằng việc này "không phù hợp nơi công cộng".

Ảnh Sohu.

Khoảnh khắc khiến nhiều người trên xe bức xúc. Một người phụ nữ trung niên ngồi gần lên tiếng phản bác: "Trẻ con đói mà không ăn mới là chuyện bất thường. Lúc nhỏ ai chẳng bú sữa mẹ? Không muốn nhìn thì quay đi, đừng làm khó người khác" . Câu nói ngắn gọn nhưng dứt khoát này khiến người vừa phàn nàn im lặng. Bà mẹ trẻ không khỏi xúc động và nói lời cảm ơn.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng để lại ý kiến đồng tình:

- Lần này các bà mẹ đã có người đứng ra nói giúp.

- Nghe câu nói của cô mà thấy ấm lòng.

- Không phải ai cũng từng làm mẹ, nhưng ai cũng từng là một đứa trẻ.

Câu chuyện cũng mở ra cuộc thảo luận quen thuộc rằng cho con bú nơi công cộng có thật sự là thiếu văn minh? Nhiều ý kiến cho rằng nhu cầu của trẻ nhỏ không phụ thuộc vào không gian hay thời gian. Với các bà mẹ đang cho con bú, đây thường là cách nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất để dỗ một em bé đang đói và khóc.

Ảnh Sohu.

Dĩ nhiên, có người cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến cảnh này, nhưng sự không thoải mái đó không thể trở thành lý do để chỉ trích. Chỉ cần người mẹ giữ sự kín đáo và không làm ảnh hưởng đến trật tự chung, việc cho con bú không có gì đáng lên án.

Với học sinh, sinh viên - những người đang học cách sống độc lập, sử dụng phương tiện công cộng mỗi ngày, câu chuyện này cũng là một bài học mềm về kỹ năng sống. Văn minh không chỉ nằm ở việc "đúng luật" hay "đúng quy định" mà còn ở cách lựa chọn phản ứng trước những tình huống ngoài giáo trình rằng nên quay đi hay lên tiếng, nên phán xét hay cảm thông.

Sự tử tế nơi công cộng đôi khi không cần những hành động lớn lao. Chỉ một câu nói đúng lúc, một thái độ nhường nhịn, hoặc đơn giản là không làm tổn thương người khác, cũng đủ để khiến không gian chung trở nên dễ chịu hơn. Có lẽ, đó mới là bài học quan trọng nhất mà người trẻ có thể rút ra từ câu chuyện nhỏ trên chuyến tàu điện ngầm ấy.

Theo Sohu