Một khi cặp đôi này đứng cạnh nhau thì thế gian chỉ còn lại nhan sắc: Visual chói mắt hơn cả đèn neon

Cặp đôi này đi đến đâu là hào quang tỏa ra đến đó.

Họp báo mừng bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng chính thức khép lại hành trình phát sóng vừa diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 13/9 với sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm Tỉnh Bách Nhiên, Tôn Thiên cùng ê-kíp đoàn phim. Buổi gặp mặt được tổ chức nhằm tri ân, giao lưu và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những khán giả đã đồng hành cùng tác phẩm trong suốt thời gian qua. Ngay khi vừa xuất hiện, cặp đôi nam nữ chính đã nhanh chóng "gây bão" cõi mạng nhờ visual phát sáng, khiến khán giả lại một lần thổn thức dù phim vừa kết thúc chưa lâu.

Ảnh: FB

Tại sự kiện, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước phong cách thời trang sành điệu, tinh tế. Trong khi Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện lịch lãm, ấm áp trong chiếc áo len xám cổ sơ mi trắng thanh lịch, đúng chuẩn một "tổng tài kiêu ngạo" bước ra đời thực thì Tôn Thiên lại khéo léo khoe vóc dáng mảnh mai, quyến rũ với chiếc áo sát nách đen cổ chữ V sâu, kết hợp cùng quần jeans năng động. Khi đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên một tổng thể "gấp đôi visual" mãn nhãn, khiến hội trường không ngừng bùng nổ tiếng reo hò.

Ảnh: FB

Ảnh: FB

Ảnh: FB

Bên cạnh ngoại hình tương xứng, bầu không khí tương phản đầy thú vị giữa đời thực và phim ảnh của hai diễn viên cũng khiến khán giả thích thú. Trái ngược hoàn toàn với một cặp đôi "Nhất Niệm Nan Đào" tràn đầy day dứt trên phim, ngoài đời cả hai là cặp "anh em Đông Bắc" hay đấu khẩu nhí nhố, vừa hài hước vừa đáng yêu.

Ảnh: FB

Ảnh: FB

Tiêu điểm của buổi họp báo là màn tái hiện lại phân cảnh nổi tiếng khi hai người lén lút nắm tay nhau, khiến fan phim lại bồi hồi bởi dư âm còn đọng lại. Cũng trong buổi giao lưu, khi cùng đọc thư khán giả và viết bưu thiếp gửi tặng người hâm mộ, nữ chính Tôn Thiên đã không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Đó là giọt nước mắt tiếc nuối và biết ơn của cô khi phải nói lời tạm biệt với nhân vật và được nhận quá nhiều tình yêu của khán giả.

Ảnh: FB

Ảnh: FB

Ngay sau khi những hình ảnh của buổi họp báo được lan truyền, mạng xã hội đã tràn ngập các bình luận tích cực từ netizen. Phần lớn khán giả đều để lại lời khen ngợi không ngớt cho sự đẹp đôi của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên.

Bình luận từ netizen:

- Đẹp đôi từ trên phim ra tới đời thực, hai người đứng cạnh nhau thôi cũng thấy bầu không khí ngập tràn đường ngọt

- Visual của cặp đôi này quá đỉnh

- Nhìn Tôn Thiên khóc mà thấy thương, bộ phim thực sự đã kết thúc trọn vẹn và để lại quá nhiều cảm xúc

- Với cả 2 người đều có gu thời trang siêu đỉnh, nên nhìn mãi cũng không chê được điểm gì

- Càng ngắm càng nghiện nặng đấy trời ơi

- Gấp đôi visual, bùng nổ visual, mãn nhãn visual

Đầu Xuân Tươi Sáng xoay quanh hành trình lập nghiệp đầy gian truân tại Bắc Kinh của Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), một cô gái tỉnh lẻ kiên cường, tài năng và chuyện tình công sở nhiều thăng trầm với vị cấp trên lạnh lùng Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên). Phim khai thác chân thực những áp lực công việc, hoài bão tuổi trẻ cùng quá trình cả hai cùng nhau trưởng thành, thấu hiểu và sưởi ấm trái tim nhau giữa thành phố lớn.

Ảnh: Sina

Dù ban đầu được xem là một dự án ngôn tình có quy mô nhỏ và không nhận được quá nhiều kỳ vọng, tác phẩm đã bất ngờ lội ngược dòng, gây bão mạnh mẽ trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2026 nhờ kịch bản thực tế cùng diễn xuất tự nhiên của cặp đôi chính. Hành trình của bộ phim đã khép lại với thị phần Vân Hợp đạt 40,3%, trở thành bộ phim độc quyền đầu tiên trong năm nay trên tất cả các nền tảng vượt mốc 40% về tỷ lệ Vân Hợp, đồng thời thiết lập kỷ lục cao nhất về tỷ lệ Vân Hợp trong một ngày trên nền tảng Youku, cho thấy phim đã được khán giả yêu quý đến nhường nào.