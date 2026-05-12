Một "khách sộp" vừa chốt đơn 1.500 ô tô điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 11/05/2026, Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang và CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức công bố mở rộng hợp tác chiến lược. Với việc ký kết mua mới 1.500 ô tô điện VinFast, Taxi Hương Giang sẽ chuyển đổi hoàn toàn đội xe sang xe thuần điện, đáp ứng việc mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo thỏa thuận mới được ký kết, Taxi Hương Giang sẽ mua mới 1.500 ô tô điện VinFast, nâng tổng quy mô đội xe lên hơn 2.000 xe, trở thành một trong năm đối tác lớn nhất của Green SM trên toàn quốc. Green SM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Taxi Hương Giang trong vai trò tư vấn, hỗ trợ vận hành, đảm bảo hiệu quả khai thác và tính ổn định cho đội xe quy mô lớn trong quá trình mở rộng hoạt động.

Ngoài ra, Green SM và Taxi Hương Giang cũng sẽ triển khai mô hình hợp tác thương quyền, tạo điều kiện cho tài xế từng bước tiếp cận và sở hữu phương tiện đang khai thác, qua đó làm tăng tính gắn kết và nâng cao tính chủ động của tài xế trong hoạt động vận doanh.

Việc gia tăng đầu tư ở quy mô lớn và mở rộng hợp tác sâu rộng giữa Green SM và Taxi Hương Giang tiếp tục phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của ngành vận tải theo hướng xanh hóa, đồng thời chứng minh hiệu quả thực tế của mô hình vận hành đội xe thuần điện. Trong xu hướng chung đó, Green SM không chỉ cung cấp phương tiện, nền tảng công nghệ, mà còn hỗ trợ các đối tác tái cấu trúc, mở rộng mô hình kinh doanh và đạt được những kết quả tăng trưởng ấn tượng.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang cho biết: “Việc đầu tư sở hữu đội xe thuần điện là bước đi chiến lược, giúp doanh nghiệp chủ động vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh của thị trường vận tải. Thông qua hợp tác với Green SM, chúng tôi đang từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái di chuyển xanh tại Việt Nam và mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội.”

Ông Trần Lê Phương - Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu nhấn mạnh: “Hợp tác với Taxi Hương Giang cho thấy mô hình vận tải bằng xe thuần điện đã sẵn sàng triển khai ở quy mô lớn với nhiều hình thức linh hoạt. Green SM sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác trong quá trình chuyển đổi, đảm bảo hiệu quả vận hành và mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh một cách bền vững.”

Kể từ năm 2024, Taxi Hương Giang đã tiên phong đưa xe điện VinFast vào vận hành trên nền tảng Green SM tại tỉnh Bắc Giang (cũ). Sau hơn hai năm triển khai, hiệu quả vận hành và quy mô đội xe tăng lên nhanh chóng là nền tảng và động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện, đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài Taxi Hương Giang, hiện Green SM cũng đang đồng hành cùng gần 100 doanh nghiệp vận tải và 11 đơn vị xe buýt trên toàn quốc trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ và vận hành của Green SM và kinh nghiệm của các doanh nghiệp vận tải truyền thống đang từng bước hình thành mô hình hợp tác hiệu quả, có khả năng nhân rộng, góp phần thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam.