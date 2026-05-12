HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một "khách sộp" vừa chốt đơn 1.500 ô tô điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hà Linh
|

Với việc ký kết mua mới 1.500 ô tô điện VinFast, vị "khách sộp" này sẽ chuyển đổi hoàn toàn đội xe sang xe thuần điện, đáp ứng việc mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn tỉnh Bắc Ninh.

- Ảnh 1.

Ngày 11/05/2026, Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang và CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức công bố mở rộng hợp tác chiến lược. Với việc ký kết mua mới 1.500 ô tô điện VinFast, Taxi Hương Giang sẽ chuyển đổi hoàn toàn đội xe sang xe thuần điện, đáp ứng việc mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo thỏa thuận mới được ký kết, Taxi Hương Giang sẽ mua mới 1.500 ô tô điện VinFast, nâng tổng quy mô đội xe lên hơn 2.000 xe, trở thành một trong năm đối tác lớn nhất của Green SM trên toàn quốc. Green SM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Taxi Hương Giang trong vai trò tư vấn, hỗ trợ vận hành, đảm bảo hiệu quả khai thác và tính ổn định cho đội xe quy mô lớn trong quá trình mở rộng hoạt động.

Ngoài ra, Green SM và Taxi Hương Giang cũng sẽ triển khai mô hình hợp tác thương quyền, tạo điều kiện cho tài xế từng bước tiếp cận và sở hữu phương tiện đang khai thác, qua đó làm tăng tính gắn kết và nâng cao tính chủ động của tài xế trong hoạt động vận doanh.

Việc gia tăng đầu tư ở quy mô lớn và mở rộng hợp tác sâu rộng giữa Green SM và Taxi Hương Giang tiếp tục phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của ngành vận tải theo hướng xanh hóa, đồng thời chứng minh hiệu quả thực tế của mô hình vận hành đội xe thuần điện. Trong xu hướng chung đó, Green SM không chỉ cung cấp phương tiện, nền tảng công nghệ, mà còn hỗ trợ các đối tác tái cấu trúc, mở rộng mô hình kinh doanh và đạt được những kết quả tăng trưởng ấn tượng.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang cho biết: “Việc đầu tư sở hữu đội xe thuần điện là bước đi chiến lược, giúp doanh nghiệp chủ động vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh của thị trường vận tải. Thông qua hợp tác với Green SM, chúng tôi đang từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái di chuyển xanh tại Việt Nam và mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội.”

Ông Trần Lê Phương - Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu nhấn mạnh: “Hợp tác với Taxi Hương Giang cho thấy mô hình vận tải bằng xe thuần điện đã sẵn sàng triển khai ở quy mô lớn với nhiều hình thức linh hoạt. Green SM sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác trong quá trình chuyển đổi, đảm bảo hiệu quả vận hành và mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh một cách bền vững.”

TIN LIÊN QUAN

Kể từ năm 2024, Taxi Hương Giang đã tiên phong đưa xe điện VinFast vào vận hành trên nền tảng Green SM tại tỉnh Bắc Giang (cũ). Sau hơn hai năm triển khai, hiệu quả vận hành và quy mô đội xe tăng lên nhanh chóng là nền tảng và động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện, đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động trên toàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài Taxi Hương Giang, hiện Green SM cũng đang đồng hành cùng gần 100 doanh nghiệp vận tải và 11 đơn vị xe buýt trên toàn quốc trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ và vận hành của Green SM và kinh nghiệm của các doanh nghiệp vận tải truyền thống đang từng bước hình thành mô hình hợp tác hiệu quả, có khả năng nhân rộng, góp phần thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam.

Tags

VINFAST

xe điện

mua xe

xe VinFast

khách sộp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

00:37
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại