Một hộ dân ven Hồ Gươm nhận bồi thường trên 400 tỷ đồng

Theo thông tin từ báo PLO, UBND phường Hoàn Kiếm đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 2 cho các hộ dân phải di dời để thực hiện dự án quảng trường, công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, khu vực thu hồi đất để thực hiện dự án có 47 chủ sử dụng, gồm 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân. Đến nay, cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 25 hộ dân.

Trong số này có 20 trường hợp đã tiến hành nhận tiền bồi thường, gồm 13 trường hợp đã nhận vào đợt 1 (ngày 8/12/2025) và 7 trường hợp nhận vào sáng ngày 10/12/2025. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được giải quyết.

Liên quan đến sự việc, VTC News cũng cho hay, theo mức giá đền bù khu vực tuỳ giá mặt phố khác nhau. Mức đền bù thấp nhất là từ 1 - 2 tỷ đồng. Mức cao nhất có hộ dân trên 400 mét vuông, đất phía mặt hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng trên 400 tỷ đồng. Việc chi trả đã kết thúc đợt 2, một số hộ dân vẫn đang chờ giải quyết thủ tục theo đúng quy định, phường sẽ chi trả đợt 3.

Theo Tuổi Trẻ, gia đình trên sở hữu mảnh đất hơn 400m2 với 2 sổ đỏ mặt phố Đinh Tiên Hoàng , hướng ra hồ Hoàn Kiếm.

"Gia đình đã đồng thuận phương án nhận 400 tỷ đồng từ phường. Hiện gia đình đang tiến hành thủ tục khai nhận tài sản thừa kế nên khoảng 10 ngày nữa khi xong thủ tục mới chính thức nhận tiền", nguồn tin nói với Tuổi Trẻ Online.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm là một trong những dự án trọng điểm nhằm kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với cảnh quan văn hóa và hệ thống giao thông đô thị tại trung tâm Thủ đô.

Dự án được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên; trồng cây xanh, lát đá, bố trí bãi đỗ xe, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, wifi và camera an ninh.

Một số công trình kiến trúc có giá trị như tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Viện Văn học sẽ được giữ lại, chỉnh trang; các công trình ngành điện sẽ được nghiên cứu xử lý ở giai đoạn sau.

Giai đoạn 2 tập trung phát triển không gian ngầm với khoảng ba tầng hầm, kết nối trực tiếp ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo) và định hướng tổ chức không gian đa chức năng văn hóa, dịch vụ, thương mại gắn với hạ tầng đô thị hiện đại.

Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng tiến độ đang tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai theo kế hoạch, góp phần hoàn thiện không gian công cộng tiêu biểu của Thủ đô.

