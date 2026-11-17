United Airlines khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng.

United Airlines ngày 16/11 thông báo đã khắc phục sự cố công nghệ khiến các chuyến bay khởi hành của hãng bị trì hoãn, chỉ vài ngày sau khi trục trặc trong hệ thống của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) buộc cơ quan này phải yêu cầu tạm dừng các chuyến bay trên toàn quốc.

Hãng hàng không có trụ sở tại Chicago cho biết sự cố ảnh hưởng đến một số chuyến bay chuẩn bị khởi hành. May mắn, các máy bay đang trên không và những chuyến bay thuộc mạng lưới hàng không khu vực United Express không bị ảnh hưởng.

Máy bay thuộc hãng hàng không United Airlines - Ảnh: SCMP

Trong thông báo, United Airlines cho biết đã xử lý xong vấn đề kỹ thuật gây chậm trễ hoạt động khởi hành. Hãng cũng nhấn mạnh: "Không có dấu hiệu cho thấy đây là sự cố liên quan đến an ninh mạng".

Sự cố khiến hoạt động tại một số sân bay bị xáo trộn. Theo dữ liệu từ FlightAware, vào cuối buổi chiều 16/11, United Airlines có 418 chuyến bay bị trì hoãn. Tuy nhiên, chưa thể xác định chính xác bao nhiêu chuyến trong số này bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố hệ thống.

Một đoạn ghi âm liên lạc hàng không tại Houston cho thấy phi công của United Airlines đề nghị kiểm soát không lưu cho phép máy bay tiếp tục ở lại cổng khởi hành cho đến khi hệ thống của hãng hoạt động trở lại.

Sự cố công nghệ của United Airlines diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không Mỹ vừa trải qua một đợt gián đoạn nghiêm trọng. Trước đó, hôm 13/11, FAA đã yêu cầu tạm dừng các chuyến bay trên toàn nước Mỹ sau khi một thiết bị định tuyến mới được lắp đặt gặp trục trặc, gây quá tải cho hệ thống kiểm soát không lưu vốn đã cũ kỹ.

Các hàng chờ kiểm tra an ninh vắng khách sau khi United Airlines thông báo gặp sự cố - Ảnh: Reuters

Theo AP, sự cố của FAA bắt nguồn từ quá trình nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc. Một thiết bị định tuyến mới gặp lỗi, làm gián đoạn hoạt động của mạng lưới kiểm soát không lưu. Cơ quan này buộc phải áp dụng lệnh dừng bay trên toàn quốc để bảo đảm an toàn.

Lệnh đình chỉ kéo dài gần 5 giờ, trước khi được dỡ bỏ vào khoảng 20h15 ngày 13/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Sự cố khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc chậm trễ, gây ảnh hưởng lớn đến lịch trình của hành khách trên khắp cả nước.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, hơn 18.000 chuyến bay dự kiến khởi hành từ các sân bay Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 15/11 bị hủy hoặc chậm ít nhất 3 giờ. Con số này bao gồm những chuyến bay chịu ảnh hưởng từ tình trạng gián đoạn dây chuyền sau khi lệnh dừng bay được ban hành.

Giới chức Mỹ cho biết sự cố hôm 13/11 liên quan đến hệ thống thông tin liên lạc của FAA, không có bằng chứng cho thấy đây là một cuộc tấn công mạng. Cơ quan chức năng đang rà soát nguyên nhân khiến thiết bị định tuyến gặp trục trặc trong quá trình nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu.

Theo SCMP, Reuters, AP