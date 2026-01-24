Một hãng bay giảm tận 30% giá vé sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá nước nhà, mà còn kéo theo một "làn sóng ăn mừng" lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong không khí hân hoan ấy, nhiều thương hiệu nhanh chóng nhập cuộc, và đáng chú ý nhất là động thái đến từ một hãng hàng không quen mặt với người Việt.

Đó chính là Vietjet. Ngay sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, Vietjet đã đăng tải thông báo chính thức với nội dung đầy hào hứng: "Người chiến thắng gọi tên U23 Việt Nam! Vietjet cùng ăn mừng sale giảm giá vé Deluxe 30% và tặng 3 vé khứ hồi may mắn."

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh: FIFA)

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là những tín đồ du lịch vốn luôn "canh me" các chương trình ưu đãi từ hãng bay này. Không dừng lại ở việc giảm giá vé, Vietjet còn tung thêm một mini game vô cùng quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết hot: "Comment 3 chữ số may mắn để có cơ hội là 1 trong 3 người nhận được 1 vé khứ hồi miễn phí nha cả nhà. Comment có hiệu lực được tính đến hết ngày 25/01 nhé."

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng của Vietjet đã nhận về lượng tương tác "khủng". Hàng nghìn bình luận đổ về với đủ mọi dãy số may mắn, kèm theo đó là những lời chúc, lời khen dành cho U23 Việt Nam.

(Ảnh chụp màn hình)

Trên các hội nhóm du lịch, săn vé máy bay giá rẻ, thông tin Vietjet giảm tới 30% giá vé Deluxe nhanh chóng được chia sẻ lại. Không ít người tranh thủ cơ hội này để lên kế hoạch cho những chuyến đi đầu năm, từ du xuân ngắn ngày trong nước cho tới những chuyến xuất ngoại đã ấp ủ từ lâu. Với mức giảm sâu, nhiều chặng bay trở nên "mềm" hơn hẳn so với ngày thường, khiến việc xách vali lên và đi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thực tế, việc Vietjet gắn các chương trình ưu đãi với những sự kiện nóng như bóng đá không còn quá xa lạ. Trước đó, hãng bay này từng nhiều lần tung khuyến mại lớn vào những dịp đội tuyển Việt Nam thi đấu, các ngày lễ lớn hay những sự kiện được giới trẻ quan tâm. Cách làm này không chỉ tạo thêm không khí sôi động, mà còn khiến người tiêu dùng cảm thấy mình thực sự là một phần của niềm vui chung.

(Ảnh: Vietjet)

Với chiến thắng của U23 Việt Nam lần này, ưu đãi từ Vietjet được xem như một "món quà ăn mừng" đúng lúc. Trong bối cảnh du lịch đang dần sôi động trở lại, những cú "bắt trend" nhanh nhạy như thế này không chỉ giúp thương hiệu ghi điểm, mà còn tiếp thêm cảm hứng xê dịch cho cộng đồng. Và với những ai đang ấp ủ một chuyến đi trong thời gian tới, chiến thắng của U23 Việt Nam có lẽ không chỉ dừng lại ở niềm vui bóng đá, mà còn là cái cớ hoàn hảo để săn được một tấm vé bay với mức giá dễ chịu hơn bao giờ hết.