Một hai câu ong ve trên mạng: Đàn ông hay nghĩ “không chết ai”, cho đến khi chết thật

Chuyện đó đâu ai ngờ! Mấy ngày nay, MXH được một phen đứng hình khi một gia đình cầu thủ vốn được xây dựng với hình ảnh rất đẹp, vợ xinh, con ngoan, ảnh đăng lên mang lúc nào cũng đúng vibe “tổ ấm kiểu mẫu” bỗng dưng lung lay vì vài dòng tin nhắn trêu đùa gái xinh trên mạng của anh chồng nổi tiếng.

Ban đầu chỉ là một cô. Rồi thêm một cô nữa. Và bây giờ, người ta không còn đếm bằng câu chuyện, mà đếm bằng số màn hình chụp.

Câu chuyện vì thế cũng chuyển pha rất nhanh: Từ “chắc chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?” “đây là content của hội gắn link chứ gì”, “làm ơn là ảnh AI đi” sang “ờ thì, cũng không bất ngờ lắm”.

Và giữa tất cả những ồn ào đó, có một số luồng ý kiến cho rằng: “Có mấy câu nhắn tin thôi mà, làm gì căng. Đã gây ra hậu quả gì đâu. Comment trêu đùa trên mạng thôi mà, bên ngoài vẫn yêu thương vợ con là được…”.

Nhưng có thật là “không có gì phải làm căng”?

“Tại sao anh lại bắt đầu nhắn tin cho cô gái đó?”

Không ai ông chồng nào “toang” với vợ vì vài dòng tin nhắn với gái trên mạng. Nhưng có những thứ khác bắt đầu mất đi dần dần, đến lúc nhận ra thì khó cứu vãn. Niềm tin là thứ đầu tiên!

Một người vợ có thể hiểu rất rõ rằng: Những tin nhắn kia chưa chắc đã dẫn đến điều gì ngoài đời. Không có gặp gỡ, không có đụng chạm. Về lý mà nói, có thể chưa gọi là phản bội “đúng nghĩa”.

Nhưng vấn đề của niềm tin chưa bao giờ nằm ở “đã xảy ra đến đâu”. Nó nằm ở một câu hỏi đơn giản hơn nhiều: “Tại sao anh lại bắt đầu?”.

Một cuộc hôn nhân không vỡ vì một lần đi quá giới hạn. Nó rạn từ lúc một người bắt đầu thấy việc bước qua giới hạn là… không sao.

Một câu trêu. Một icon thả thính. Một lần “chắc không ai biết đâu”. Những thứ đó nhỏ đến mức người làm có thể quên ngay sau khi gửi. Nhưng người nhận, đặc biệt là người vợ, thì không.

Vì cái họ nhìn thấy không phải là nội dung tin nhắn.Mà là một phiên bản khác của người đàn ông mình đang sống cùng . Một người sẵn sàng “vui miệng” với người khác, trong khi ở nhà vẫn đóng tròn vai người chồng tử tế. Cái cảm giác đó đủ để làm lệch đi toàn bộ cách một người nhìn về cuộc hôn nhân của mình.

Có một kiểu tâm lý rất phổ biến: đàn ông có gia đình nhưng vẫn tự chừa cho mình một “vùng đệm”, nơi vài câu trêu đùa, vài lần thả thính với người khác giới được coi là vô hại, vì trong đầu họ, mọi thứ vẫn “đang kiểm soát được”.

Nhưng trớ trêu ở chỗ: Cái gọi là kiểm soát đó chưa bao giờ thực sự nằm trong tay họ.

Chỉ cần vài tấm screenshot xuất hiện, câu chuyện lập tức rời khỏi phạm vi riêng tư. Lúc này, có muốn kéo lại cũng không kịp, muốn cứu danh dự cũng không còn cách nào gọn gàng nữa. Kể cả khi hạ mình nhắn tin xin lỗi, thì hình ảnh gia đình từng được dựng lên chỉn chu cũng đã kịp biến thành đề tài để người ngoài mổ xẻ.

Và người vợ, từ chỗ đứng cạnh bị đẩy thẳng vào giữa câu chuyện, trong một vai trò mà có lẽ chính họ cũng chưa từng lựa chọn.

Đặt trong bối cảnh là người nổi tiếng, mọi thứ còn khắc nghiệt hơn.

Bạn không chỉ “đùa” với một người. Bạn đang “đùa” với chính hình ảnh mà mình đã dày công xây dựng.Và khi cái miệng đi chơi xa, thì hậu quả không còn nằm ở phạm vi hai người chat với nhau nữa.

Nó thành chuyện của cả thiên hạ.

Xin lỗi vì bị phát hiện và cái ê mặt không có cách gỡ

Khi mọi thứ vỡ ra, điều xuất hiện nhanh nhất luôn là lời xin lỗi. Nhưng xin lỗi trong trường hợp này, nghe rất… kỳ cục. Không phải xin lỗi vì đã làm sai. Mà là xin lỗi vì đã để bị phát hiện. Và thế là những câu thoại bắt đầu xuất hiện, không phải từ người trong cuộc, mà từ phía bên kia, những người nhận tin nhắn.

Một câu kiểu: “Vì hồi chưa bằng tuổi anh em cũng hay chủ quan và phòng thủ hớ hênh lắm” nghe thì nhẹ nhưng ai hiểu chuyện thì sẽ thấy nó đau và ê chề đến độ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch nổi. Câu đó khác nào nói: Mấy trò này cũ rồi, và anh cũng không phải ngoại lệ gì cho cam, đừng có mà tinh vi.

Rồi thêm một câu nữa: “Em nhắc anh là anh có vợ rồi đấy, còn người yêu em thì chưa có chồng đâu.” thế là thành một cái tát tiếp theo, một cú bồi kéo toàn bộ câu chuyện về đúng bản chất: Có gia đình rồi mà vẫn thích “ra ngoài giao lưu”, thì đừng ngạc nhiên khi bị “phốt”.

Đôi khi người ta xin lỗi vì bị phát hiện, không phải xin lỗi vì nhận ra cái sai của mình

Nhưng buồn nhất là cái ê chề này không dừng lại ở người nhận tin nhắn. Người vợ, nếu có đọc được, mới là người bị kéo vào drama. Từ một cuộc hôn nhân tưởng màu hồng tự dưng trở thành thứ để thiên hạ ngồi soi, ngồi bàn, thậm chí là… chép miệng. Và đến lúc đó, câu chuyện không còn là ai sai với ai nữa, mà là: Sao chồng mình lại là người như này?

Và cuối cùng: Ai mới là người cần được xin lỗi?

Lời xin lỗi thường được gửi đến người bị nhắn tin. Còn người vợ thì sao?

Có thể là đã xin lỗi. Cũng có thể là chưa. Nhưng trong tình huống này, xin lỗi gần như… vô dụng.

Vì khi mọi thứ đã bị phơi ra trước thiên hạ, thì không chỉ một người trở thành “kẻ ngốc”.

Cả hai.

Người chồng, vì hành xử bừa bãi. Người vợ, vì bị đặt vào một vị trí mà mình không hề chọn. Và đến một lúc nào đó, người vợ có thể không còn muốn ghen nữa. Không phải vì không đau. Mà vì… không biết phải ghen với ai cho đủ.

Một cô? Hai cô? Hay là một danh sách dài hơn mà mình chưa kịp biết?

Không ai biết có 1- 2 - 3 hay bao nhiêu cô gái sẽ còn xuất hiện trong câu chuyện này

Thứ còn lại không phải là ghen. Mà là nỗi sợ mất mặt .

Sợ một lần tiếp theo. Không biết là khi nào. Chỉ biết là… nếu không có giới hạn, thì chuyện lặp lại chỉ là vấn đề thời gian.

Không ai chết vì một hai câu ong ve. Đúng.

Nhưng danh tiếng có thể chết. Niềm tin có thể chết. Và một cuộc hôn nhân có thể bắt đầu rạn từ chính những thứ tưởng như “không đáng gì”.

Vấn đề chưa bao giờ là mấy dòng tin nhắn.Mà là người gửi nó đã nghĩ gì khi nhấn “send”.