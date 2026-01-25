Một gia đình về sau sướng hay khổ, không phụ thuộc vào đứa con giỏi giang nhất mà là đứa con này!

Đi qua quá nửa đời người, ngoảnh đầu nhìn lại, nhiều người mới vỡ lẽ những điều mà thời trẻ chưa từng nghĩ tới. Có bao nhiêu gia đình mà sự sướng khổ, buồn vui thực chất lại bị chi phối bởi chính đứa con ít được kỳ vọng nhất?

Có thể nhiều người cho rằng nói vậy là phiến diện. Nhưng hãy thử nhìn kỹ vào những nếp nhà xung quanh chúng ta, dù ở quê hay phố. Bạn sẽ nhận ra một sự thật: "Không khí" trong nhà thường không được quyết định bởi người con giỏi giang nhất, mà lại phụ thuộc vào người con khiến cha mẹ lo lắng nhiều nhất.

1. Nỗi khổ tâm không thể nói thành lời

Hồi nhỏ, người lớn thường đặt hết kỳ vọng vào những đứa trẻ sáng dạ, học giỏi. Ai điểm cao, công việc ổn định, người đó nhận được mọi lời khen ngợi của họ hàng làng xóm.

Ngược lại, trong nhà luôn có những đứa trẻ khác: bình thường, mờ nhạt, thậm chí chậm chạp. Chúng học hành chăng hay, chí tiến thủ không nhiều, cứ lặng lẽ sống và ít được ai để ý.

Thế nhưng, đến tuổi xế chiều, bạn sẽ phát hiện ra: Sự bình yên của gia đình mất đi, phần lớn là do phải gánh vác cho những đứa con "kém cỏi" này.

Khi trong nhà có một đứa con năng lực yếu kém, lại lười lao động và sống ỷ lại, thì dù cha mẹ có giàu có hay thành công đến đâu, gia đạo cũng khó mà yên ổn. Cha mẹ sẽ rơi vào cảnh tréo ngoe: Vừa tự hào, hãnh diện về đứa con giỏi giang; lại vừa đau đáu, khổ sở không dứt vì đứa con còn lại.

Ảnh minh họa

2. Con giỏi mang về "thể diện", con dại lấy mất "giấc ngủ"

Cuộc sống của nhiều người cứ mãi luẩn quẩn trong những rắc rối không tên. Có những bậc cha mẹ nhìn bề ngoài tưởng như an nhàn, viên mãn, nhưng thực chất cả đời phải dốc sức lực, tâm huyết để lo toan cho đứa con "mãi không chịu lớn".

Suy cho cùng, đứa con tài giỏi cũng không thể một tay che trời, mang lại sự bình yên tuyệt đối cho gia đình. Đa phần những người con ưu tú đều bươn chải phương xa, lễ tết mới về thăm nhà được vài lần. Cái họ mang về là niềm tự hào, là "thể diện" của gia đình với xã hội.

Trong khi đó, đứa con kém cỏi, thiếu trách nhiệm, hay gây rắc rối hoặc chỉ biết chờ đợi sự giúp đỡ, mới chính là người rút cạn năng lượng của cả nhà. Sự lười biếng và lối sống buông thả của một cá nhân có thể kéo sập tinh thần của cả một tập thể.

Đứa con thành đạt giúp cha mẹ "nở mày nở mặt" ban ngày, nhưng đứa con thất bại mới là kẻ quyết định cha mẹ có ngủ ngon vào ban đêm hay không.

3. Hạnh phúc là khi "không ai là gánh nặng"

Nhiều người hiểu rõ điều này nhưng hiếm khi dám nói thẳng, vì "xấu chàng hổ ai".

Hãy ngẫm lại, tại sao có những gia đình nề nếp gia phong ngày càng tốt, anh em thuận hòa? Không phải vì họ trúng số đổi đời, mà vì trong nhà không có ai kéo lùi người khác. Mỗi thành viên, dù bình thường đến đâu, ít nhất cũng biết tự lực cánh sinh, không để cha mẹ già phải lo lắng miếng cơm manh áo.

Phước phần của một gia đình là sự sóng yên biển lặng. Là cha mẹ đặt lưng xuống giường không phải thấp thỏm lo âu, là anh chị em không phải ấm ức vì cảnh "người làm không hết, kẻ ăn không ngồi rồi".

Ngược lại, những toan tính nhỏ nhen, sự ỷ lại dai dẳng sẽ khiến cả nhà phải gồng mình nhượng bộ, biến những ngày tháng lẽ ra được an hưởng tuổi già trở nên ngột ngạt.

Nỗi lo âu của thế hệ chúng ta phần lớn xuất phát từ việc chứng kiến cảnh gia đình bị giằng xé. Ai cũng muốn làm rạng danh tổ tông, nhưng cuối cùng nhận ra nỗ lực của mình chỉ đổi lấy một nửa sự bình yên, nửa còn lại đã bị người anh em không chịu trưởng thành phá hỏng. Đau đớn nhất chính là những đứa con hiểu chuyện: họ biết rõ mọi nỗi khổ tâm của cha mẹ đều đến từ người anh em kia, muốn buông bỏ nhưng bị sợi dây tình thân trói buộc.

Lời kết

Đến cuối cùng, điều đáng ngưỡng mộ nhất không phải là nhà ai có con làm ông to bà lớn, mà là nhà ai có những đứa con để cha mẹ được yên lòng.

Gia đình có vững chãi hay không, không phụ thuộc vào việc người mạnh nhất bay cao bao xa, mà phụ thuộc vào việc "người yếu nhất" có biết tự đứng trên đôi chân mình hay không. Sợ nhất là cảnh một người cứ mãi ỷ lại, trông chờ người khác dọn dẹp cuộc đời thay mình.

Có lẽ chúng ta không thể giải quyết triệt để vấn đề này. Nhưng ít nhất, hãy thành thật với bản thân, đừng tự khoác lên vai gánh nặng quá lớn và cũng đừng dằn vặt vì không thể thay đổi người khác.

Hạnh phúc gia đình đôi khi rất đơn giản: Là khi mệt mỏi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy không ai bị bỏ lại phía sau, và cũng không ai trở thành gánh nặng kéo ghì người thân xuống. Đời người vốn dĩ đã nhiều sóng gió, chúng ta cũng chỉ mong cầu một sự an ổn bình thường ấy mà thôi.