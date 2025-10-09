Ở Hong Kong (Trung Quốc), một gia đình 3 người đã sáng tạo nên không gian sống đầy đủ tiện nghi trong căn hộ chỉ vỏn vẹn 13m². Điểm nhấn đặc biệt của căn hộ là cầu thang xoắn theo phong cách biệt thự, thể hiện khả năng tận dụng không gian đến từng centimet. Căn hộ siêu nhỏ và đặc biệt này đang trở thành đề tài tranh luận trên MXH xứ Trung.

Tại Hong Kong, đất đai hết sức đắt đỏ nhưng những căn hộ nhỏ vẫn có thể "đầy đủ chức năng". Một video trên nền tảng Douyin cho thấy một gia đình ba người ở Kwun Tong sống trong một căn hộ chỉ rộng 13m² nhưng đã "tận dụng từng chút không gian" để tạo ra ba phòng ngủ, một phòng khách cùng nhà bếp và nhà vệ sinh.

Đặc biệt, căn hộ còn có một cầu thang xoắn theo kiểu biệt thự, làm nhiều người phải trầm trồ kinh ngạc. Người đăng tải video trên Douyin, với biệt danh "Tom HK Home", đã bày tỏ sự ngạc nhiên: "Sự co giãn cực độ, bạn có dám tưởng tượng không? Các nhà thiết kế ở Hong Kong thật sự rất giỏi".

Video cận cảnh căn hộ

Video đã kích thích cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, một số người gọi đó là "điều kỳ diệu", "ba phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một nhà bếp cộng với hành lang và phòng khách nhỏ, đã thực sự là tận dụng tối đa rồi", trong khi nhiều người khác lại cảm thấy không gian sống chật chội ở Hong Kong rất đáng sợ, "cảm giác ngột ngạt ngay cả khi chỉ nhìn qua màn hình", "quá ngột ngạt, dù lương cao nhưng chất lượng sống không hề tốt", "cả đời này, tôi cũng không muốn ở Hong Kong".

"Tom HK Home" đã đi vào căn hộ để giới thiệu, với cửa chính chỉ rộng 50 cm, nói rằng "nếu hơi mập một chút có thể không vào được". Anh cho biết, một không gian khoảng 13m2 đủ để ba người ở và mỗi người vẫn có không gian riêng tư, thì "mọi thứ đều phải vừa khít". Căn hộ còn có một bức cầu thang kiểu Pháp và tay vịn được tái hiện từ những căn biệt thự, và mọi thứ đều phải được lắp đặt "chính xác đến từng milimet", "vì chỉ cần sai lệch một chút là không thể hoàn thành được".

Anh "Tom" tiếp tục giới thiệu về ba phòng ngủ, và sử dụng phòng của đứa trẻ để giải thích tầm quan trọng của việc "vừa khít", bởi nếu tính toán sai lệch, có thể cửa phòng cũng không thể mở được. "Ví dụ, đứa trẻ sẽ ngủ ở đâu nhỉ? Đây là cửa trượt phải không? Bạn có thể mở nó ra, sau đó có một bàn học nhỏ, điều này thực sự cần đến sự chính xác, không thể sai lệch nổi một milimet để có thể mở cửa được. Đứa trẻ sắp bước vào trung học, đã gần 12 tuổi, phải ngủ trong khu vực như thế này". Anh "Tom" còn thử nằm lên giường và chỉ vừa đủ chỗ cho một người lớn; đồng thời, để tối ưu không gian lưu trữ, giường có thể mở ra và bên trước còn có ngăn kéo.

Phòng ngủ chính là gác mái và không gian như thế này

Phòng ngủ thứ hai nằm trên "gác xép" và có thể đặt giường đôi. Để tiếp cận "gác xép", "Tom" mở cửa bên cạnh phòng ngủ của trẻ em, nơi có cầu thang dẫn lên. Phòng này có cửa sổ để thông gió và lấy sáng, nhưng cần chú ý cầu thang dốc và có nguy cơ "đụng đầu" với người lớn.

Từng chi tiết trong nhà đều phải chuẩn từng milimet vì quá hẹp. Tuy nhiên căn nhà vẫn đầy đủ công năng.

Còn về cầu thang xoắn kiểu biệt thự là điểm nhấn của căn hộ, Tom giải thích rằng thực chất nó là để kết nối với "góc lưu trữ" giúp chủ nhân có thể với tay lấy đồ dùng như hành lí và các vật dụng khác, "bởi vì chủ nhà có rất nhiều hành lí, anh ta nhất định phải có một không gian lưu trữ trong căn phòng này".

Một số người dùng lại cho rằng cầu thang xoắn kiểu biệt thự thực tế không mấy hữu ích, "cái cầu thang thật sự là thừa, nếu tháo bỏ đi thì nhà còn rộng hơn", "bạn không thấy cầu thang ở cửa vào rất thừa sao".

Chiếc cầu thang này là để chủ nhà tựa vào với tay lấy đồ trên cao

Tom cuối cùng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Hong Kong vẫn quá tiên tiến! 13m² mà làm được ba phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, còn có gác xép và cầu thang kiểu Pháp! Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình ba người! Sự co giãn không gian đến tận trần nhà! Lại một lần nữa phải ngạc nhiên trước khả năng tạo ra không gian sống trong 'vỏ ốc' của các nhà thiết kế Hong Kong!".

Nguồn: HK01