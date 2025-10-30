Khi Christina Stabile đặt những tấm giấy viết tay vào hộp cơm của con trai mình mỗi buổi sáng, cô nghĩ đó là những cử chỉ tình yêu nhỏ bé của cô dành cho con. Chúng đơn giản chỉ là những câu nói như: “Chúc con một ngày tuyệt vời, mẹ yêu con” - những câu nói nhẹ nhàng mà cô vẫn luôn nói ở nhà với con. Nhưng vào một buổi chiều, con trai cô về nhà với một câu chuyện không ngờ: "Một bạn cùng lớp đã lấy những tấm ghi chú từ hộp cơm của con và xé nát chúng".

Câu chuyện này đã được Christina chia sẻ trên mạng xã hội Instagram. Nhưng những gì Christina tiết lộ sau đó thực sự khiến nhiều người lớn phải xúc động.

Ban đầu, Christina cảm thấy rất bức xúc. Tại sao lại có đứa trẻ nào làm như vậy? Sau đó cô nhận ra rằng hành vi của cậu bé xuất phát từ một lý do sâu sắc hơn là chỉ nghịch ngợm. Cô liên tưởng đến một đứa trẻ "bị thương từ bên trong". Chúng thường có cảm giác buồn bã khi bất cứ ai nhận được thứ gì mà mình không có. Vì vậy, thay vì phản ứng bằng cơn giận, cô đã chọn cảm thông. Ngày hôm sau, cô viết hai tấm giấy ghi chú, một cho con trai và một cho cậu bé đã xé chúng.

Ban đầu, bạn cùng lớp kia bảo con trai cô phải xé đi tấm ghi chú của mình nữa. Nhưng sau vài ngày nhận được những thông điệp gửi đến mình, cậu bé bắt đầu giữ chúng lại. Hành động nhỏ của Christina nhanh chóng tạo tiếng vang trên mạng xã hội và trở thành một ví dụ thầm lặng về sự đồng cảm trong việc nuôi dạy con cái.

Bài đăng của Christina nhanh chóng chạm tới trái tim của các bậc cha mẹ, những người có con nhỏ. Nhiều người đã bình luận dưới bài đăng để bày tỏ sự cảm ơn của mình:

"Hành động nhỏ này thực sự có thể thay đổi cuộc đời của đứa trẻ, thành thật mà nói. Đây có thể là lần đầu tiên cậu bé được đưa vào một điều tích cực. Có thể cậu bé không nhận được điều này ở nhà. Hoặc ít nhất là không đủ để cảm thấy mình được yêu thương";

"Làm một người mẹ tốt không chỉ là đối xử tốt với CON CÁI của bạn. Đó là việc đối xử tốt với MỌI đứa trẻ";

"Nếu có một Giải Thưởng Hòa Bình dành cho Phụ Huynh, bạn đã được đề cử";

"Mình sẽ không nghĩ ra cách làm này một mình, cảm ơn bạn đã chỉ cho mình một phương pháp tốt hơn mà trước giờ mình chưa từng nghĩ đến".

Phản ứng chung cho thấy, quyết định của một bậc phụ huynh khi hành động với lòng trắc ẩn thay vì phẫn nộ đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn người khác. Điều này giúp mọi người suy nghĩ khác đi về cách họ phản ứng với sự tổn thương, đặc biệt là khi nguồn gốc của nó đến từ một đứa trẻ.

Tại sao một số trẻ em ngày nay yếu đuối về mặt tâm lý?

Câu chuyện này phản ánh một thực trạng phổ biến: trẻ em ngày nay dễ gặp vấn đề tâm lý, nhưng thiếu kỹ năng xử lý, dẫn đến các biểu hiện tiêu cực như bắt nạt, cô lập hoặc phá hoại. Tại sao tâm lý của chúng lại mong manh như vậy?

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng 4% trẻ em từ 3-17 tuổi đang mắc trầm cảm được chẩn đoán. Con số này chỉ là phần nổi của tảng băng, vì nhiều trường hợp không được phát hiện. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính rằng 1/7 trẻ em và thanh thiếu niên từ 10-19 tuổi trên toàn cầu đang trải qua rối loạn tâm lý, chiếm 15% gánh nặng bệnh tật toàn cầu ở nhóm tuổi này. Tại châu Âu, tỷ lệ này lên đến 1/5, với lo âu, trầm cảm và rối loạn ăn uống đang gia tăng mạnh mẽ.

Nguyên nhân chính bao gồm áp lực học tập, mạng xã hội và môi trường gia đình. Trẻ em tiếp xúc sớm với mạng xã hội, nơi hình ảnh "hoàn hảo" được lan truyền, khiến chúng dễ tự ti và lo lắng.

Một báo cáo của UNICEF năm 2025 cho thấy 4/10 thế hệ Z (sinh sau 1997) cảm thấy cần hỗ trợ tâm lý, nhưng sự kỳ thị vẫn tồn tại ở trường học và nơi làm việc. Đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu cũng góp phần làm trầm trọng hóa, với trẻ em phải đối mặt với sự cô lập và bất ổn toàn cầu. Nhiều trẻ không được dạy cách nhận diện và quản lý cảm xúc cũng dẫn đến việc "bùng nổ" qua hành vi tiêu cực.

Ảnh hưởng của môi trường và gia đình cũng vô cùng quan trọng. Thế nhưng nhiều phụ huynh bận rộn hoặc thiếu nhận thức về sức khỏe tâm lý. Trẻ lớn lên trong môi trường thiếu sự đồng cảm, như cậu bé trong câu chuyện, có thể không học được cách bày tỏ cảm xúc lành mạnh. Mạng xã hội phóng đại vấn đề làm trẻ dễ tổn thương hơn. Báo cáo của Mental Health America năm 2025 nhấn mạnh rằng tình trạng tâm lý ở thanh niên vẫn chưa cải thiện, dù một số chỉ số ở người lớn ổn định hơn.

Dạy trẻ sự cảm thông như một lá chắn cảm xúc

Quyết định của Christina không có nghĩa là bỏ qua những tổn thương mà con trai cô phải chịu. Thay vào đó, cô đã định hình lại việc bảo vệ con trai bằng cách dạy con trai cách thương yêu kèm theo sự tự trọng. Các chuyên gia cho rằng cách tiếp cận này có thể giúp trẻ phát triển sức đề kháng cảm xúc - xã hội, khả năng xử lý xung đột, thất vọng và khác biệt trong khi vẫn giữ vững lòng trắc ẩn.

Trẻ học về sự cảm thông chủ yếu thông qua việc quan sát. Khi chúng thấy cha mẹ mình thể hiện sự hiểu biết với người khác, chúng sẽ tiếp thu mô hình đó và có khả năng phản ứng với sự quan tâm trong các mối quan hệ của chính mình. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể dạy con cái mình đứng vững cho bản thân mình trong khi vẫn nhìn thấy tính nhân văn ở người khác.

Câu chuyện của Christina nhắc nhở chúng ta rằng lòng cảm thông không phải lúc nào cũng đến trong những hành động lớn lao. Đôi khi, nó được viết ra bằng những lời lẽ giản dị, được cất giữ trong hộp cơm và được cung cấp cho đến khi ai đó cuối cùng cảm thấy mình được nhìn thấy.

Thực trạng trẻ em ngày nay dễ gặp vấn đề tâm lý và biểu hiện tiêu cực không chỉ là vấn đề cá nhân mà là thách thức xã hội. Câu chuyện về những mẩu giấy ghi chú nhắc nhở rằng, đằng sau hành vi phá hoại thường là lời kêu cứu thầm lặng. Bằng cách hành động với đồng cảm và giáo dục sớm, chúng ta có thể giúp trẻ xây dựng sức bật tâm lý, giảm thiểu rủi ro và nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh hơn.