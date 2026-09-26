Một dòng xe bất ngờ tăng doanh số hơn 50% trong tháng 8

Giá xăng dầu tăng cao tại châu Âu đang thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe điện và xe hybrid, khi doanh số BEV tăng mạnh tại nhiều thị trường lớn trong tháng 8.

Giá xăng và dầu diesel tăng cao tại nhiều thị trường châu Âu đang thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang các phương tiện phát thải thấp như xe hybrid hoặc xe điện.

Cụ thể, theo thống kê trong tháng 8, doanh số xe thuần điện (BEV) tại châu Âu, bao gồm Anh, Thụy Sĩ và Na Uy, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Đức, thị trường ô tô lớn nhất châu Âu, doanh số BEV tăng 75% trong tháng 8. Cùng thời điểm, giá xăng tại nước này lên mức kỷ lục 2,31 euro/lít, tương đương khoảng 10 USD/gallon.

Pháp cũng ghi nhận mức tăng đáng kể khi doanh số xe điện trong tháng 8 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), tính từ đầu năm đến hết tháng 8, xe BEV chiếm 21,7% thị phần ô tô mới tại Liên minh châu Âu (EU), tăng mạnh so với mức 15,8% cùng kỳ năm 2025. Tổng số đăng ký ô tô mới tại EU cũng tăng 5,3%.

Xe hybrid tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhất của người tiêu dùng EU, chiếm 36,6% thị phần. Trong khi đó, thị phần cộng gộp của xe chạy xăng và diesel giảm còn 29%, từ mức 37,5% một năm trước.

Đà tăng của xe điện không chỉ diễn ra tại châu Âu. Trên thị trường toàn cầu, doanh số xe điện cũng tăng mạnh trong năm nay trong bối cảnh nguồn cung dầu tại Trung Đông bị gián đoạn và giá dầu tăng.

Wood Mackenzie nhận định việc giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh từ đầu năm có thể thúc đẩy tốc độ chuyển đổi sang xe điện trên toàn cầu. Theo tổ chức này, xu hướng này có khả năng tiếp diễn và đưa tỷ lệ xe điện trong tổng đội xe chở khách lên cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng xe điện vẫn đối mặt với những thách thức lớn, trong đó có nhu cầu đầu tư hàng tỷ USD cho nguồn cung các khoáng sản quan trọng phục vụ sản xuất pin và phát triển mạng lưới trạm sạc.

Trong bối cảnh bất ổn trên thị trường nhiên liệu kéo dài, chi phí sử dụng xe chạy xăng và diesel tăng lên đang trở thành một trong những yếu tố thúc đẩy người tiêu dùng cân nhắc chuyển sang xe điện.