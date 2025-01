Một đơn vị hành chính ở Bình Dương không thuộc diện sắp xếp vì... ở bên ‘cồn’

Ngày 16/1, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, theo phương án chính thức địa phương đã gửi Bộ Nội vụ, giai đoạn 2023 - 2025, 9/9 địa phương cấp huyện và 89/91 địa phương cấp xã đảm bảo các tiêu chí diện tích, dân số và không thuộc đối tượng sắp xếp.

Đối với 2 đơn vị hành chính cấp xã, mặc dù chưa đảm bảo tiêu chuẩn song được giữ nguyên trạng do tính đặc thù riêng.

Cụ thể, xã An Sơn thuộc thành phố Thuận An, có 5,77 km2 diện tích tự nhiên (không đảm bảo tiêu chuẩn diện tích của 1 xã), quy mô dân số 9.624 người. Tuy nhiên, xã này không thuộc diện sắp xếp, do theo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Thuận An được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1837. Theo đó, xã An Sơn thuộc khu vực nội thị và được quy hoạch phát triển thành phường trong giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời đảm bảo 100% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường thuộc thành phố Thuận An.

Vào tháng 12/2024, Hội đồng thẩm định liên ngành (Bộ Xây dựng ) đã thống nhất đánh giá xã An Sơn đã đáp ứng đủ điều kiện thành lập phường thuộc thành phố Thuận An. Hiện đang thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng Đề án thành lập phường An Sơn và dự kiến trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh trong năm 2025, sau đó trình Bộ Nội vụ và Chính phủ theo quy định.

Một góc xã Thạnh Hội.

Đối với xã Thạnh Hội thuộc thành phố Tân Uyên có diện tích tự nhiên 4,27 km2, quy mô dân số 4.467 người thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023 – 2025 do không đảm bảo tiêu chuẩn diện tích và dân số. Tuy nhiên, về vị trí địa lý, toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Thạnh Hội là một cù lao, cách biệt hoàn toàn với các đơn vị hành chính còn lại của thành phố Tân Uyên bởi sông Đồng Nai và là xã có đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán riêng biệt so với các đơn vị hành chính cấp xã còn lại của thành phố Tân Uyên.

Do đó, việc sáp nhập xã Thạnh Hội với đơn vị hành chính cùng cấp liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; gây khó khăn cho người dân khi có nhu cầu giao dịch hành chính .

UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn đề nghị Bộ Nội vụ xem xét kiến nghị của tỉnh Bình Dương về không thực hiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đối với 2 địa phương trên trong giai đoạn 2023 - 2025. Bộ Nội vụ đã có công văn tổng hợp, ghi nhận các trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có các yếu tố đặc thù của các địa phương (trong đó có tỉnh Bình Dương) trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội .

Cù lao xã Thạnh Hội nhìn từ trên cao.

Cù lao Thạnh Hội nhìn từ vệ tinh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Dương sẽ chủ động xây dựng phương án sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định trong giai đoạn 2026 - 2030 và thực hiện theo lộ trình chung toàn quốc.

Đồng thời, trên cơ sở Quyết định của Bộ Xây dựng về việc rà soát tiêu chí đô thị loại III đối với thành phố Thuận An (phạm vi nội thị mở rộng) và đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án thành lập phường An Sơn (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).