Ảnh minh họa

Công ty TNHH SCGJWD Logistics (SJWD) của Thái Lan vừa công bố hợp tác với Công ty TNHH Ruiyun (HK) International Supply Chain (Trung Quốc) và Công ty TNHH Golden Line Services (Thái Lan) để thành lập Công ty TNHH Ruiyun International Supply Chain (Thái Lan). Liên doanh này hướng đến phát triển hoạt động vận chuyển xuyên biên giới đối với hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ và các loại hàng hóa nói chung giữa Thái Lan, Trung Quốc và các nước ASEAN.

Theo thông tin công bố, vốn đăng ký của liên doanh đạt 140 triệu baht (tương đương 3,9 triệu USD), trong đó Ruiyun nắm giữ 49%, SJWD 40% và Golden Line 11%. Hoạt động ban đầu tập trung vào vận chuyển sầu riêng từ Thái Lan sang Trung Quốc và linh kiện điện tử từ Trung Quốc sang Thái Lan. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 120 triệu baht (3,3 triệu USD) trong năm tháng cuối năm 2025, và từ 560–830 triệu baht (15,6–23 triệu USD) mỗi năm giai đoạn 2026–2029.

Các đối tác kỳ vọng tận dụng thế mạnh bổ sung trong lĩnh vực kho lạnh, nền tảng logistics, vận tải kiểm soát nhiệt độ và mạng lưới phân phối. Hiện SJWD vận hành chín kho lạnh tại sáu tỉnh của Thái Lan với tổng công suất hơn 100.000 tấn và có kế hoạch mở rộng tại Surat Thani và Khon Kaen. Trong khi đó, Ruiyun sở hữu 33 trung tâm phân phối chính và 50 trung tâm phụ trên khắp Trung Quốc, phục vụ hơn 220 thành phố và 1.600 quận huyện thông qua nền tảng logistics "Lengyunbao". Golden Line – công ty con của Speed Inter Transport – chuyên về vận tải lạnh với hơn 20 năm kinh nghiệm, sở hữu đội xe hơn 700 chiếc cùng 300 container.

Xuất khẩu sầu riêng từ Thái Lan sang Trung Quốc đã tăng mạnh từ 1,1 tỷ USD năm 2018 lên 4 tỷ USD vào năm 2024, với mức tăng trưởng dự kiến trên 8% trong năm 2025. Liên doanh mới sẽ tập trung mở rộng dịch vụ cho khách hàng trong lĩnh vực thực phẩm – đồ uống tại Trung Quốc, đồng thời gia tăng sử dụng hệ thống kho lạnh và mở rộng tuyến logistics đến các thị trường ASEAN.

Ông Zheng Rui Xiang, Tổng giám đốc kiêm Nhà sáng lập Ruiyun Cold Chain, cho biết hợp tác với SJWD và Golden Line sẽ nâng cao năng lực logistics trong vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong khi đó, ông Lam Cho Shing, Tổng giám đốc Speed Inter Transport, nhấn mạnh thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trái cây tươi và năng lực xử lý vận tải, thông quan khu vực.

Nhu cầu tiêu thụ sầu riêng tại Trung Quốc năm 2025 dự kiến tiếp tục rất lớn, ước tính khoảng 8-9 tỷ USD, tuy nhiên thị trường đang có sự cạnh tranh gay gắt do xuất hiện thêm Campuchia, Malaysia.



