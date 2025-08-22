Google Pixel 10 Pro XL, mẫu máy cao cấp nhất trong dòng sản phẩm chủ lực của Google, cuối cùng cũng đã chính thức trình làng. Đây chắc chắn là chiếc điện thoại Pixel tốt nhất từ trước đến nay của Google, nhưng câu hỏi lớn được đặt ra là liệu nó có đủ sức cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ khác trong thế giới Android hay không.

Ở vị trí dẫn đầu không ai khác chính là Samsung Galaxy S25 Ultra, một chiếc smartphone với mức giá cao đi kèm hàng loạt tính năng cao cấp.

Sở hữu bộ vi xử lý mạnh mẽ, hệ thống bốn camera sau đa dụng và màn hình lớn, Galaxy S25 Ultra từ lâu đã được xem là một trong những chiếc điện thoại Android toàn diện bậc nhất. Để duy trì sức cạnh tranh, Pixel 10 Pro XL được trang bị bộ vi xử lý Tensor G5 cải tiến, sạc từ tính và các tính năng AI hoàn toàn mới, cùng hệ thống camera được đánh giá cao.

Cả hai được coi là đối thủ ngang tài ngang sức xét đến thương hiệu và công nghệ trong thế giới Android.﻿

Màn so găng giữa Google Pixel 10 Pro XL và Galaxy S25 Ultra

Google đã chính thức công bố Pixel 10 Pro XL tại sự kiện "Made by Google" vào ngày 20/08. Máy cho phép đặt hàng trước ngay trong ngày và sẽ được mở bán rộng rãi từ ngày 28/08.

Pixel 10 Pro XL (trái) có các cạnh bo tròn dễ cầm nắm hơn.

Phiên bản tiêu chuẩn của Google Pixel 10 Pro XL có dung lượng lưu trữ 256GB, cùng các tùy chọn nâng cấp lên 512GB hoặc 1TB. Do không có phiên bản 128GB, giá khởi điểm của máy là 1.199 USD (khoảng 31 triệu), rẻ hơn so với giá bán của Galaxy S25 Ultra khi ra mắt khoảng 100 USD (gần 3 triệu).

Google không thực hiện một cuộc "đại tu" về thiết kế trên Pixel 10 Pro XL. Ngôn ngữ thiết kế của máy vẫn khá tương đồng với Pixel 9 Pro XL, nổi bật với cụm camera hình viên thuốc, mặt lưng nhám, khung viền kim loại bóng và các góc được bo tròn.

Kích thước tổng thể không thay đổi so với thế hệ trước, nhưng Pixel 10 Pro XL lại nặng hơn đáng kể, ở mức 232 gram. Một vài nâng cấp về phần cứng bên trong có thể là nguyên nhân cho sự chênh lệch này.

Máy sở hữu tấm nền LTPO AMOLED 6,8 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 3.300 nits – một nâng cấp nhẹ so với Pixel 9 Pro XL. Độ phân giải vẫn được giữ nguyên ở mức 2992 x 1344 pixel. Cả mặt trước và mặt sau của máy đều được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2.

Về phía Samsung, Galaxy S25 Ultra có kích thước khá tương đồng (162,8 x 77,6 x 8,2mm) nhưng lại mỏng và nhẹ hơn so với Pixel 10 Pro XL. Đáng chú ý là điều này đạt được ngay cả khi Galaxy S25 Ultra được trang bị màn hình lớn hơn (6,9 inch) và có cả không gian để chứa bút S Pen bên trong thân máy.

Màn hình của S25 Ultra là tấm nền QHD+ AMOLED 6,9 inch, hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz và có độ phân giải 3120 x 1440 pixel. Màn hình này được bảo vệ bởi lớp kính Gorilla Armor 2 với khả năng chống lóa, giúp cải thiện đáng kể khả năng hiển thị ngoài trời. Mặt lưng cũng sử dụng kính Gorilla Glass Victus 2 tương tự như đối thủ. Samsung đã lựa chọn vật liệu titan cho khung viền của Galaxy S25 Ultra, giúp tăng độ bền và tối ưu hóa trọng lượng.

Cả hai thiết bị đều đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68.

Phần cứng và Thông số kỹ thuật

Google đã mang đến những nâng cấp phần cứng đáng kể cho Pixel 10 Pro XL, khởi đầu là con chip Tensor G5 hoàn toàn mới. Điểm đáng chú ý nhất là Tensor G5 được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến của TSMC, thay vì Samsung Foundry như trước đây.

Sự thay đổi này cũng đi kèm với việc Google sử dụng nhiều linh kiện "cây nhà lá vườn" hơn, hứa hẹn cải thiện khả năng tối ưu hóa và hiệu suất của dòng Pixel. Đơn cử, Pixel 10 Pro XL nay đã có bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) tùy chỉnh, giúp nâng cao chất lượng camera.

Với con chip do Google tự thiết kế, nhiều linh kiện tùy biến và được sản xuất bởi TSMC, Tensor G5 giúp Pixel 10 Pro XL tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành chiếc điện thoại Android hiệu quả và mượt mà nhất. Google cho biết CPU của Tensor G5 nhanh hơn trung bình 34% so với Tensor G4. Bộ xử lý tensor (TPU) của con chip này cũng mạnh hơn tới 60% khi xử lý các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Máy dự kiến sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 khi xuất xưởng.

Tuy nhiên, dù Google đã có nhiều cải tiến, Galaxy S25 Ultra của Samsung vẫn sẽ là "nhà vua" về mặt hiệu năng. Máy được trang bị nền tảng di động Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, con chip mạnh nhất hiện có cho điện thoại Android. Con chip này đặc biệt xuất sắc trong các tác vụ AI, và sẽ rất thú vị để xem Tensor G5 thể hiện ra sao trong các bài kiểm tra thực tế.

Một điểm đáng chú ý là Galaxy S25 Ultra đi kèm với 12GB RAM, trong khi Pixel 10 Pro XL có 16GB RAM ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Người dùng vẫn có thể sở hữu Galaxy S25 Ultra với 16GB RAM nếu lựa chọn phiên bản bộ nhớ trong cao cấp nhất.

Về pin, ﻿Pixel 10 Pro XL trang bị viên pin 5.200 mAh, nhỉnh hơn so với 5.000 mAh của đối thủ Samsung.

Camera

Xét trên thông số, Samsung Galaxy S25 Ultra tỏ ra vượt trội hơn về khả năng nhiếp ảnh. Máy sở hữu hệ thống bốn camera sau, dẫn đầu là cảm biến chính có độ phân giải lên tới 200MP. Bên cạnh đó là một camera góc siêu rộng 50MP, một camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x và một camera tele 50MP khác hỗ trợ zoom quang 5x. Có thể nói, đây là hệ thống camera linh hoạt bậc nhất trên thị trường, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu chụp ảnh.

Trong khi đó, Google Pixel 10 Pro XL vẫn giữ nguyên hệ thống camera của thế hệ tiền nhiệm, với ba camera sau, bao gồm camera chính 50MP (f/1.7), camera góc siêu rộng 48MP và một ống kính tele kính tiềm vọng 48MP có khả năng zoom quang 5x.

Tuy nhiên, thông số không phải là tất cả. Sở thích về phong cách xử lý ảnh và màu sắc của Samsung hay Google có thể là yếu tố quyết định. Bộ xử lý ISP được nâng cấp bên trong chip Tensor G5 là một ẩn số đáng mong chờ, vì nó có thể giúp Pixel 10 Pro XL khai thác tối đa sức mạnh từ phần cứng camera quen thuộc.

Đâu là người chiến thắng?

Google Pixel 10 Pro XL và Samsung Galaxy S25 Ultra đều là những chiếc điện thoại Android hàng đầu, nhưng chúng không hoàn toàn tương đương.

Do đã ra mắt được một thời gian, Galaxy S25 Ultra giờ có mức giá giảm tốt hơn nhiều so với Pixel 10 Pro XL (giá S25 Ultra ở Việt Nam giờ chỉ còn khoảng 25-26 triệu). Việc sử dụng chip Snapdragon 8 Elite cũng đảm bảo Galaxy S25 Ultra có lợi thế về hiệu năng, ngay cả khi so với bộ vi xử lý Tensor G5 mới nhất.

Cách tải ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam để xem "cấm đường ở Hà Nội" chính xác nhất lúc này Đây là ứng dụng chính thức của Thành phố Hà Nội, đảm bảo thông tin về các tuyến đường bị cấm được cập nhật theo thời gian thực, chuẩn xác nhất.

Có nhiều lý do thuyết phục để lựa chọn Galaxy S25 Ultra thay vì Pixel 10 Pro XL. Ngoài hiệu năng vượt trội, chiếc máy của Samsung còn có màn hình lớn hơn và hỗ trợ bút S Pen độc đáo. Máy cũng sở hữu tới năm camera và là sự kết hợp của các tính năng AI từ Google và Galaxy AI. Tất cả những yếu tố này có thể mang tính quyết định đối với những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại Android xuất sắc.

Dù vậy, Pixel 10 Pro XL vẫn có những điểm sáng riêng. Máy có thiết kế nhỏ gọn hơn một chút, chạy giao diện Pixel UI gốc thay vì One UI, và được hưởng lợi từ sự tối ưu hóa phần mềm và hiệu suất của Google. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trên thông số, chiếc flagship cao cấp nhất của Google khó có thể đánh bại được Galaxy S25 Ultra.