Một đối thủ của gạo Việt Nam, Thái Lan liên tiếp đón tin vui, đang sở hữu giống lúa nhận danh hiệu ngon nhất thế giới 7 lần liên tiếp

Campuchia liên tục đón tin vui với hạt gạo.

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Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF) cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu 792.212 tấn gạo xay xát, tăng 67,5% so với 472.803 tấn cùng kỳ năm 2025.

Kim ngạch xuất khẩu gạo trong giai đoạn này đạt 464,1 triệu USD, tăng 33% so với mức 348 triệu USD ghi nhận trong 8 tháng đầu năm ngoái.

Theo CRF, có 61 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo của Campuchia trong 8 tháng đầu năm, đưa sản phẩm đến 66 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các thị trường tiêu thụ chính của gạo Campuchia tiếp tục tập trung tại ASEAN, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc.

Trước đó, Chủ tịch CRF Lay Chhun Hour cho biết Campuchia dự kiến đạt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo xay xát trong năm nay. Đây là mục tiêu được Chính phủ Campuchia đặt ra từ đầu năm.

Với 792.212 tấn đã xuất khẩu trong 8 tháng, Campuchia còn khoảng 207.788 tấn để hoàn thành mục tiêu 1 triệu tấn trong cả năm.

Campuchia sở hữu thương hiệu gạo Malys Angkor được đánh giá cao về độ ngon. Đáng chú ý, giống lúa này và giống lúa ST25 của Việt Nam cùng giành vị trí thứ nhất tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2025, vượt qua hơn 30 giống lúa đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Đây là lần thứ 3 gạo ST25 của Việt Nam, do Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua và cộng sự lai tạo, đạt danh hiệu cao nhất này, sau các chiến thắng vào các năm 2019 và 2023, tiếp tục khẳng định vị thế của gạo Việt Nam trong phân khúc gạo chất lượng cao.

Trong khi đó, gạo Malys Angkor của Campuchia, được chế biến từ giống lúa thơm Phka Romdoul, tiếp tục ghi dấu ấn khi được vinh danh Gạo ngon nhất thế giới lần thứ 7, nối dài chuỗi thành tích đã đạt được vào các năm 2012, 2013, 2014, 2018, 2022 và 2024. Phka Romdoul được đánh giá cao nhờ kết cấu mềm, hạt dài và hương thơm hoa đặc trưng, trở thành biểu tượng của ngành gạo Campuchia trên thị trường quốc tế.

Giải thưởng do tạp chí The Rice Trader trao tại Hội nghị Thượng đỉnh Gạo Thế giới 2025, diễn ra trong ba ngày từ 7/11 tại Phnom Penh, với sự tham dự của các nhà sản xuất, thương nhân và chuyên gia hàng đầu trong ngành lúa gạo toàn cầu.

Bộ Thương mại Campuchia đánh giá thành tích này là cột mốc quan trọng đối với ngành nông nghiệp, đồng thời ghi nhận đóng góp của nông dân, doanh nghiệp xay xát và các nhà xuất khẩu trong việc nâng cao giá trị hạt gạo quốc gia. Theo bộ này, thành công của Malys Angkor không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn góp phần củng cố hình ảnh Campuchia là nguồn cung gạo chất lượng cao, ổn định và đáng tin cậy.