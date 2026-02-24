Một doanh nghiệp xây dựng trúng loạt gói thầu 18.000 tỷ đồng từ Vingroup, Masterise, MIK Group…

CTCP Xây dựng Coteccons vừa công bố kết quả kinh doanh quý II năm tài chính 2026 (từ 1/10/2025 – 31/12/2025) với nhiều điểm sáng.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 10.007 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 228 tỷ đồng, tăng khoảng 115%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính 2026, Coteccons ghi nhận 17.459 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 523 tỷ đồng, tăng mạnh khoảng 165%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 58% kế hoạch kinh doanh và 75% mục tiêu lợi nhuận cả năm tài chính 2026.

Theo Coteccons, kết quả tích cực này đến từ việc doanh nghiệp kiên định triển khai 6 chiến lược ưu tiên đã đề ra từ đầu năm, trong đó nổi bật là trụ cột số 4: tối ưu chi phí và mở rộng doanh thu một cách hiệu quả nhằm nâng cao biên lợi nhuận bền vững.

Nguồn ảnh: Coteccons.

Về hoạt động kinh doanh, giá trị trúng thầu trong quý II năm tài chính của Coteccons đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án của những chủ đầu tư lớn như Vingroup, Masterise, MIK Group… Qua đó, nâng backlog chuyển tiếp của Coteccons tại thời điểm kết thúc quý II đạt 62.500 tỷ đồng, tiếp tục xác lập mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Theo Coteccons, mảng hạ tầng ghi nhận sự phát triển rõ nét với nhiều công trình quy mô lớn, tiêu chuẩn quốc tế, mở ra một phân khúc mới phù hợp với định hướng đa dạng hóa mà doanh nghiệp đã đặt ra, đồng thời góp phần giảm sự phụ thuộc vào phân khúc truyền thống.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh, ông Bolat Duisenov – Chủ tịch HĐQT Coteccons nhấn mạnh, quý II cho thấy Coteccons đang đi đúng hướng và doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiên định với hướng đi. Theo ông, Coteccons không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá mà ưu tiên các dự án có chất lượng, kiểm soát rủi ro tốt và mang lại giá trị thực.



