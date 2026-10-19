Một doanh nghiệp vàng bạc lớn không nhận thanh toán qua ví điện tử

Fanpage của Tập đoàn Phú Quý vừa phát thông báo về việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt đối với giao dịch mua bán vàng và bạc.

Theo Nghị định 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 16/10/2026, các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Để tuân thủ quy định, Phú Quý cho biết sẽ áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với tất cả sản phẩm khi khách hàng mua, bán tại doanh nghiệp, bao gồm vàng, bạc, trang sức và các sản phẩm khác, với tổng giá trị giao dịch từ 5 triệu đồng/ngày trở lên.

Bên cạnh đó, Phú Quý chỉ chấp nhận giao dịch qua tài khoản ngân hàng chính chủ của khách hàng, không thực hiện giao dịch qua ví điện tử. Doanh nghiệp khuyến nghị khách hàng không sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, ví điện tử hoặc tài khoản chứng khoán để thanh toán.

Thông báo của Vàng bạc Phú Quý. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng thông báo áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua, bán vàng và bạc có giá trị trên 5 triệu đồng. Tuy nhiên, các thông báo này không đề cập cụ thể đến việc khách hàng phải sử dụng tài khoản ngân hàng chính chủ hay hạn chế các phương thức thanh toán như ví điện tử, tài khoản chứng khoán.

Như vậy so với Nghị định 232/2025/NĐ-CP, ngưỡng giao dịch vàng phải thanh toán không dùng tiền mặt đã giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, hành vi không thanh toán tiền mua, bán vàng qua tài khoản theo quy định có thể bị phạt 10-20 triệu đồng đối với cá nhân và 20-40 triệu đồng đối với tổ chức.

Vì vậy, khách hàng cần theo dõi tổng giá trị giao dịch vàng trong ngày và chuẩn bị phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp để tránh vướng mắc, bảo đảm tuân thủ quy định.